– Det er en alvorlig tiltalebeslutning, og det å ha vært med i en terrororganisasjon er alvorlig. Det har en strafferamme på inntil seks år, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Påtalemyndigheten mener kvinnen mottok økonomisk støtte fra organisasjonen etter at den første ektemannen døde, og at hun la til rette for at ektemenn kunne krige for organisasjonen. Hun skal ha deltatt i IS fra juni 2013 til mars 2019.

– La til rette

– Hun flyttet ned der, giftet seg med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Og hun tok seg av barna og hadde oppgaver i hjemmet og la til rette for at fremmedkrigerne kunne dra ut i kamp og drive med terror, sier Evanger.

FØRER SAKEN: Statsadvokat Geir Evanger. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Rettssaken starter i Oslo tingrett 1. mars. Et av de viktige spørsmålene for retten er om hun var der frivillig eller prøvde å komme seg hjem.

– Det er en anførsel fra forsvareren og henne at hun ikke kunne komme seg hjem og ble holdt der mot sin vilje. Det blir et spørsmål for retten, og så er det et spørsmål om det har noe rettslig relevans om det skulle være slik, sier Evanger.

30-åringen ble hentet av norske myndigheter fra Syria til Norge i januar fjor, sammen med sine to barn. Statsminister Erna Solberg uttalte blant annet at hun fryktet for helsen til kvinnens da fem år gamle sønn, dersom de ble værende i Syria.

FULGT AV NORSK POLITI: Den norske IS-kvinnen fotografert på København lufthavn Kastrup fredag kveld. Foto: Roger Sevrin bruland, NRK

Saken var en medvirkende årsak til at Fremskrittspartiet, som var uenig i beslutningen om å hente kvinnen og barna til Norge, gikk ut av regjering.

Mann var dommer i IS

Kvinnen ble pågrepet umiddelbart etter ankomst i Norge. Etter en tid på sykehus ble hun overført til varetekt. Rettssaken vil gå over fire uker.

I et intervju med NRK har kvinnen hevdet at hun ble tatt inn i landet mot sin vilje av den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som hun senere giftet seg med. Vasquez var frontfigur i en viktig propagandavideo for terrorgruppa IS. Han ble drept i 2015.

Kvinnen giftet seg deretter på nytt. Den nye mannen deltok ifølge tiltalen i kamper for IS og var shariadommer i terrororganisasjonen. Også den andre ektemannen døde. Da han ble drept i kamper for organisasjonen i mars 2017, giftet kvinnen seg for tredje gangen med en IS-tilknyttet mann.

I oktober 2019 kunne NRK fortelle at PST hadde siktet henne for brudd på straffelovens paragraf 136 a, som gjelder deltagelse i terrororganisasjon. Dette har en øvre strafferamme på seks år.

Nekter

Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld.

– Årsaken er at hele hennes opphold i IS-kontrollerte områder har vært ufrivillig. Hun har i årevis desperat, men forgjeves forsøkt å komme seg ut, har kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, tidligere uttalt.

NRK har tidligere møtt kvinnen flere ganger i Al Hol-leiren i Syria. I mars 2019 tryglet hun norske myndigheter om å hjelpe henne tilbake til Norge. Kvinnen har hele tiden gjort det klart at det var uaktuelt å sende barna til Norge alene.

Tidligere dommer har imidlertid slått fast at husmødre i IS kan straffes for deltagelse i en terrorgruppe, på lik linje med sine menn.