IS-dom faller i dag: Kan få betydning for norske kvinner i Syria

Kvinnen er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon fra 2013 til 2019, noe som har en strafferamme på seks års fengsel.

– Vi har tatt utgangspunkt i rettspraksis for fremmedkrigere, og sagt at en person som har deltatt den måten tiltalte har gjort, skal straffes noe mildere, sa statsadvokat Geir Evanger etter sin prosedyre.

Ifølge påtalemyndigheten har hun vært svært samarbeidsvillig og forklart seg utfyllende og sant.

Med strafferabatt mente Evanger at hun burde dømmes til fire års fengsel.

Dommen leses opp i Oslo tingrett kl. 15.15.

– Offer for menneskehandel

Kvinnen nekter straffskyld, og forsvarer Nils Christian Nordhus mener hun er et offer for menneskehandel.

– Da hun angret på at hun hadde reist til Syria, ble hennes valg ikke respektert. Hun ble hindret i å forlate Syria, tvunget til fortsatt opphold og til å utføre tjenestene hun har utført, sa Nordhus.

Dersom retten mener kvinnen er et offer for menneskehandel og frikjenner henne, kan det få betydning for kvinnene som er igjen i Syria.

Det er fortsatt fire kvinner med norsk statsborgerskap i de to største flyktningleirene i Syria. De har til sammen fire barn.

– Det blir interessant å se. Det vil avhenge av de faktiske forholdene i de andre sakene, men det vil raskt bli en presedens for at personer som har vært gift med IS-krigere har vært offer for menneskehandel og ikke kan dømmes, sier Evanger.

Statsadvokat Geir Evanger og forsvarer Nils Christian Nordhus i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB

Var radikalisert

30-åringen har erkjent at hun hadde ekstreme holdninger, men hevder hun lot seg overtale til å flytte til Syria på grunn av kjærligheten til fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

I februar 2013 var ikke IS formelt opprettet. Vasquez var da medlem av Nusrafronten, som hadde bånd til Al Qaida.

Hun hevder hun angret etter kort tid, og har fortalt om et liv med vold, overgrep og tvang. Etter at Vasquez døde la hun ut på en lang og farlig flukt gjennom Syria før hun kom til flyktningleiren Al Hol.

Hun har senere tatt avstand fra IS og det organisasjonen sto for.

Påtalemyndigheten mener hun visste hva hun gikk til, og at vilkårene for deltakelse i en terrororganisasjon er oppfylt ved å gifte seg med en IS-kriger og legge til rette for at han kunne delta i terrorhandlinger.

– Vi mener det er av avgjørende betyding at hun med åpne øyne dro ned og sluttet seg til det som var en terrororganisasjon, sa Evanger etter prosedyrene.

Den terrortiltalte kvinnen i Bredtveit kvinnefengsel før rettssaken. Hun har kastet hijaben og hevder hun tar avstand fra alt IS sto for. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Ble hentet hjem og pågrepet

Den terrortiltalte kvinnen dro fra til Syria i februar 2013, og ble hentet fra Syria til Norge med sine to barn i januar i fjor.

Hun er dermed den norske statsborgeren som har oppholdt seg lengst i Syria, og den første kvinnen som er stilt for retten etter å ha oppholdt seg i IS-kontrollerte områder.

Da norske myndigheter bestemte seg for å hente henne ut av Syria sammen med sønnen på fem år og datteren på tre, utløste det et politisk rabalder som endte med at Frp gikk ut av regjering.

Kvinnen ble pågrepet da hun kom tilbake til Norge.