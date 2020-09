DØMT FOR DRAP: Den iranske agenten Ali Vakili Rad (i midten av bildet) ble løslatt fra et fransk fengsel i 2010 og deportert til Iran. Da hadde han sittet i fengsel etter at han ble dømt for drapet på Irans tidligere statsminister Shapour Bakhtiar i 1991. Da han kom hjem, ble han feiret som en helt av iranske myndigheter.

Foto: JOEL SAGET / AFP PHOTO