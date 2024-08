Iran vil hevne angrep - norske Peter har klargjort sikkerhetsrommet

Norsk-israelske Peter Beck har gjort alle forberedelser han kan gjøre. Vann, kjeks, ekstra batterier og en radio for å få med seg nyheter og viktige meldinger fra myndighetene: Alt dette er på plass i det lille sikkerhetsrommet i huset i byen Pardes Hanah-Karkur, i det sentrale Israel.

– Det er ikke noe panikk her nå, alle vet at det kommer et iransk svar nokså snart. Men de fleste stoler på at det israelske rakettforsvaret klarer å ta ned iranske raketter og droner, sier Peter Beck.

Peter Beck ((85) har klargjort sikkerhetsrommet, og radioen er klar med nye batterier for å lytte på viktige meldinger fra myndighetene. Foto: privat

Et varslet angrep

Israel og Iran har i mange år forberedt seg på at de to landene vil stå overfor hverandre i en direkte konflikt. Begge lands militære styrker har trent for et slikt scenario.

Drapene på to antiisraelske ledere den siste uken har brakt et slikt scenario nærmere.

Fuad Shukr fra den iranskstøttede bevegelsen Hizbollah, og Ismail Haniyeh, den politiske lederen i Hamas, ble drept med 12 timers mellomrom. Israel har tatt ansvar for drapet på Shukr, men ikke for Haniyeh. Men eksperter regner med at Israel står bak også dette drapet, som skjedde på iransk jord.

Denne uken kom det også fram at Israel hevder at de midt i juli drepte Mohammed Deif, lederen for Hamas sin militære fløy. Dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Irans lederskap lovte hevn mot Israel.

Fly til Israel kanselleres

Siden har spenningen økt. Flyselskap kansellerer flyginger til og fra både Israel og Libanon. Både USA og Storbritannia ba lørdag egne statsborgere forlate landet så snart som mulig, ifølge AFP. Fredag denne uken stengte Sverige sin ambassade i Libanon.

–Iran har et bredt spekter av alternativer for deres gjengjeldelse, sier brigader Yossi Kuperwasser, fra Misgav Institute for National Security i Israel, han er tidligere sjef for forskningsavdelingen i israelsk militær etterretning.

– Alle sider forstår at sjansene for at denne konflikten forverres til en fullskala regional krig ikke er liten, til tross for at alle sier at de ikke har noen interesse i dette, sier han til Jerusalem Post.

– Folk er redde, men ikke paniske

I Tel Aviv forbereder norsk-israelske Louis Kahn seg, mannen og barna på det som kommer. De bor i en leilighet i en blokk som ikke har tilfluktsrom. Når Hamas fra Gaza-stripen sender sine raketter, har de pleid å sette seg i trappeoppgangen for å beskytte seg, forteller hun.

Her sitter Louis Kahn med sin familie i trappeoppgangen, under et rakett-angrep fra Hamas på Gaza-stripen. Foto: privat

Men Louis Kahn sier dette ikke er trygt nok, hvis Iran sender ballistiske raketter mot Israel. Så hun har lånt nøkkel til et trygt bomberom i nabobygningen. Dit tar det tre minutter å løpe når alarmen går.

– Folk er redde, men ikke paniske. Dette kan være den direkte konfrontasjonen med Iran som vi alle har fryktet lenge. Men det er ikke noen tegn til hamstring av mat, slik det var forrige gang Iran angrep, sier Kahn til NRK.

I april i år angrep Iran Israel med 300 raketter og droner. De fleste ble skutt ned av Israels rakettforsvar, Iron Dome. Irans angrep var et svar på et israelsk angrep på en bygning ved det iranske konsulatet i Syria. Det iranske angrepet var det nærmeste de to landene har vært en direkte konfrontasjon, etter tiår med spenning. Det var også første gang Iran skjøt fra eget territorium mot Israel.

Ståldører og gassfilter

Peter Beck (85) sender bilder av sikkerhetsrommet, som han og kona har forberedt. Til vanlig bruker de det som bibliotek og gjesterom. Rommet er spesialforsterket med gassfilter og ståldør. Vinduet er skuddsikkert, etter statlige retningslinjer.

Sikkerhetsrommet brukes som gjesterom og bibliotek til vanlig, men nå er det klargjort for et ventet iransk angrep. Vinduet er skuddsikkert. Foto: priavt

Beck, som tidligere var Aftenpostens korrespondent i Midtøsten, følger godt med. Han sier de fleste israelere stoler på rakettforsvaret, Iron Dome. Han mener USAs flytting av militære skip til Middelhavet er med på å avskrekke Iran.

– Men samtidig må nok Iran svare sterkere enn sist, så noe kraftig må de nok gjøre, mener Peter Beck.