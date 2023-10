SISTE:

Kampene fortsetter mellom Hamas og Israel. Så langt har over 1100 mennesker blitt drept. Mer enn 700 på israelsk side, og mer enn 400 i Gaza. Tusenvis er såret på begge sider.

Det israelske forsvaret sier at de har gjennomført flere luftangrep mot Gaza natt til mandag. Ifølge Al Jazeera pågår det bakkekamper i tre områder i Israel.

Over 100 israelere blir holdt som fanger inne i Gaza, ifølge Hamas.

FN sier at 123.538 palestinere er fordrevet i Gaza som følge av israelske angrep.

Israel hevder å ha utplassert 100.000 reservestyrker nær grensen til Gaza.

Søndag kveld meldte avisa The Wall Street Journal at Iranske sikkerhetstjenestemenn bidro til å planlegge Hamas' angrep på Israel og ga denne uken grønt lys til angrepet.

Ifølge avisen har de fått dette opplyst av høytstående medlemmer av Hamas og Hizbollah.

Irans delegasjon til FN benekter at de har vært involvert i angrepsplanene.

– Vår støtte til Palestina er urokkelig, men vi er ikke involvert i Hamas' angrep, opplyser FN-delegasjonen i en uttalelse, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Iranere feirer etter Hamas' angrep på Israel. Ifølge avisa WSJ var Iran involvert i planleggingen av angrepene. Foto: Majid Asgaripour / Reuters

Amerikanske ledere har sagt at de ikke har informasjon om at Iran har vært delaktig i angrepet. En tjenestemann som vil være anonym, sier at de på dette tidspunktet ikke har informasjon som kan bekrefte opplysningene.

Se NRKs tidslinje for angrepene:

Les også: Slik utførte Hamas sjokk-angrepet på Israel

Peker på Iran

En av de mest anerkjente Midtøsten-ekspertene i Libanon, Makram Rabah, har tidligere sagt til NRK at Iran kan ha hatt en finger med i spillet:

– Jeg tror grunnen til at Hamas gjorde dette, er at de ble oppfordret, eller til og med beordret til det, av Iran, sier Rabah.

NRK har lagt frem påstandene fra Rabah for den iranske ambassaden i Oslo. Ambassaden har sendt et lengre dokument signert talsperson Nasser Kanaani i det iranske utenriksdepartementet.

Dokumentet imøtegår ikke påstandene fra Rabah eller besvarer NRKs spørsmål, men det står blant annet:

– Operasjon «al-Aqsa Flood» var et spontant grep fra motstandsgruppene og det undertrykte palestinske folket i forsvar av deres umistelige og ubestridelige rettigheter.

En missil eksploderer i Gaza etter et israelsk luftangrep, søndag 8. oktober. Også natt til mandag skal det ha vært flere luftangrep. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Hevder å ha utplassert 100.000 soldater nær Gaza

Det israelske forsvaret IDF opplyser natt til mandag at de har iverksatt flere luftangrep rettet mot Hamas sentrale infrastruktur. Blant målene er hovedkvarter til en høytstående tjenestemann i Hamas marinestyrke, melder IDF på meldingstjenesten X.

Ifølge Washington Post sier amerikanske tjenestemenn at de forventer at Israel vil starte bakkeangrep på Gaza innen de neste 24 til 28 timene.

Israel hevder å ha utplassert 100.000 reservestyrker nær grensen til Gaza.

– Vår jobb er å sørge for en slutt på denne krigen. Hamas vil ikke lengre ha noe militær kapasitet til å true israelske sivile. Vi skal også sørge for at Hamas ikke blir i stand til å styre over Gaza, sa talsperson for det israelske forsvaret, Jonathan Concrius, i en video på X/Twitter.

Gjennom helgen er minst 700 drept og over 2000 såret i Israel. I Gaza er tallene 413 drepte og rundt 2300 såret.

I Israel skal 260 av de døde være på en ravefestival, ifølge avisa Haaretz.

Hamas hevder å ta bortført over 100 israelere. Ifølge FN er 123.538 palestinere fordrevet i Gaza som følge av israelske angrep.

Flere israelere er bortført av Hamas: