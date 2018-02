Investorene frykter høyere renter

Da de amerikanske børsene stengte fredag kveld, hadde verdien av selskapene i Dow Jones-indeksen falt med 2,54 prosent.

Det har ikke skjedd siden sommeren 2016 ifølge Marketwatch.

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika-gruppen kaller børsfallet unormalt kraftig.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank sier at de lave rentene har ført til at mye penger har funnet veien fra bankinnskudd og andre rentepapirer over i aksjer. Når rentene stiger, vil tendensen være at penger går den andre veien. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi pleier å si at markedsbevegelser pluss minus to prosent på en dag er unormalt store. Gårsdagens børsfall var uventet og unormalt stort, sier Andreassen.

Han sier at børsfallet må ses i sammenheng med at børsene både er rekordhøye og rekorddyre, og at børsoppgangen har var veldig lenge.

– Det er en frykt nå for at det er et større børsfall på vei. Men så lenge økonomien går bra er det nok grunn til å være litt avslappet når det gjelder faren for et nytt børskrakk, sier han.

Frykt for økte renter

Tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viste fredag at det ble skapt flere jobber i USA enn ventet i januar, ifølge CNBC.

Mens det var ventet en økning på 180.000 jobber, viste fasiten en jobbvekst på 200.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren.

Til tross for de gode tallene, falt verdien av aksjene på USA-børsene kraftig.

– Det er litt rart ja. Det bekrefter et bilde av amerikansk økonomi som er i god vekst. Samtidig så gjør det nok også at frykten for at rentene og inflasjonen skal stige blir det som dominerer markedet, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

– I løpet av de siste ti årene har rentene falt og har nå ligget lenge nær null. Det har ikke skjedd på flere hundre år. Kan vi vente at det skal vare?

– Nei, spørsmålet er når den gode veksten som vi har sett i USA og i verden for øvrig slår ut i økt kostnadspress og inflasjon. Da vil rentene igjen begynne å normaliseres. Det har vært en ganske kraftig renteoppgang nå i renter med 10-års løpetid bare den siste måneden, sier han.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen sier til NRK at skattekuttene i USA fører til formidable budsjettunderskudd som staten må finansiere med lån. Sammenholdt med frykt for økt inflasjon presser det rentene på alle dollarlån oppover, sier han. Foto: EIKA

Siden nyttår har renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid økt med ca 0,4 prosentpoeng til 2,85 prosent. Flere økonomer CNBC har snakket med mener oppgangen er et signal om at det går mot mer normale rentenivåer.

Venter renteoppgang i Norge mot slutten av året

Norges Bank har i sin siste pengepolitiske rapport fra desember en forventning om at den første renteoppgangen i den norske styringsrenta kommer mot slutten av året.

Sentralbanken har nå en styringsrente på 0,5 prosent. Det er det laveste nivået i sentralbankens 200-årige historie. Renta har ligget på dagens nivå siden mars 2016, da den ble kuttet med 0,25 prosentpoeng.

Styringsrenta i Norge har blitt satt gradvis ned til dagens nivå siden oktober 2008, da den var 5,75 prosent og finanskrisen traff Norge med ful kraft.