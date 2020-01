Intervjuet med den norske seriemorderen som ikke ble sendt – før nå

– De elsket meg. Og jeg elsket dem, sier Arnfinn Nesset om pasientene sine i intervjuet fjerde mai, 1984.

Stemmen er lav, nesten hviskende. Den spedvokste, dypt religiøse sykepleieren sitter i cellen sin på Ila fengsel. Han er tynn i håret, øynene er dekket av store brilleglass.

Norges kanskje verste seriedrapsmann er fortsatt en gåte. I den ferske dokumentarserien om Nesset, «Seriemorderen fra Orkdal» på TV 2, blir det kastet nytt lys over mannen, som selv nekter for å utført noen drap.

Drapene som Nesset skal ha utført, skjedde da han jobbet som bestyrer for et sykehjem i Orkdal i Sør-Trøndelag. Med det åndedrettslammende middelet curacit tok Nesset livet av pasient etter pasient, ifølge dommen mot ham.

Likte ikke journalister

Nesset ble fange 284 på Ila landsfengsel og sikringsanstalt. Han likte ikke å kalle cella si for det – en celle. Han foretrakk ordet «lugar».

HVIT FRAKK: Arnfinn Nesset var sykepleier og sykehjemsbestyrer ved Orkdal sykehjem i flere år. Foto: NTB / NTB scanpix

Med en brodert duk på bordet, blomster i karmen og gitaren i hjørnet, var de 10 kvadratmeterne Nessets oppholdssted i mange år.

Hit var det ikke mange journalister som fikk komme.

En av de få var NRK-journalist Ingebjørg Sæbu. Etter dommen jaktet alle på intervjuet med den dømte seriemorderen, men kun NRK fikk slippe innenfor murene på Ila fengsel og møte Arnfinn Nesset i 1984, rett etter dommen.

Likevel ble aldri intervjuet publisert – før nå.

Årsaken var strenge føringer fra advokaten for hva journalistene fikk lov til å spørre om. De fikk ikke lov til å snakke om selve tiltalen eller drapene.

NRK bestemte seg for å gjennomføre intervjuet, og så vurdere i etterkant om det var riktig å sende det. Etter å ha hørt gjennom samtalen med Nesset, med stadige avbrytelser fra advokaten hans, bestemte redaktør Gunnar Gran at det ikke kunne publiseres.

Men det ble heldigvis tatt vare på.

– Som å holde i en persillekvast

Hør et utklipp fra intervjuet her:

Journalist Ingebjørg Sæbu visste på forhånd at hun ikke fikk lov til å snakke om selve tiltalen, og handlingene han ble dømt for.

– Da vi kom inn i fengselet, traff vi en lutrygget mann i hjemmestrikket kofte. Jeg tok ham i hånden, og det var som å holde i en persillekvast, sier Sæbu.

STILLE: Arnfinn Nesset er kjent som en stillferdig mann. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

Nesset snakket inngående om at han er uskyldig. Han presiserte at han hadde et godt forhold til pasientene sine.

– Da du forklarte det til politiet første gangen, var det feil det du sa da?

– Jeg må si det slik at i den tilstanden jeg var, så må det bli feil, sier Nesset.

– Hva slags tilstand var du i?

– Jeg var så psykisk nedslitt at jeg bare tilsto en ting for å komme meg ut av det, sier Nesset.

– For å få fred, nærmest hvisker Nesset i intervjuet.

I RETTEN: Arnfinn Nesset mottar juryens kjennelse i saken mot ham i Frostating lagmannsrett. Foto: U / NTB scanpix

– Det var forferdelig for meg å bli beskyldt for det her. Det var folk, pasienter, som jeg var veldig glad i, og man kan jo tenke seg å få en slik beskyldning.

– Hvordan var forholdet ditt til pasientene?

– Det var veldig godt. Vi var veldig glad i hverandre. De elsket meg. Og jeg elsket dem.

– Følte du at døden var en befrielse for pasientene?

– Det er klart, når du går på et sykehjem og ser den elendigheten som rår, så sa vi, oss ansatte imellom, at «det hadde vært bedre om de hadde fått slippe», sier Nesset.

Stor forståelse for avgjørelsen

– Husk at dette var en mann som hadde blitt avhørt i nærmere tusen timer. Han hadde innrømmet å ta livet av flere enn de 22 han ble dømt for, før han altså trakk det tilbake. Det var en stor sak, sier Sæbu til NRK.

BAK GJERDET: I ti år var Nesset i Ila Fengsel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den tidligere NRK-journalisten forteller at det i etterkant av intervjuet ble gjort ulike vurderinger, og at intervjuet ble hørt på av flere av redaktørene i NRK. De kom frem til at det ikke skulle sendes.

– Jeg hadde stor forståelse for det. Det var tross alt en mann som nettopp var dømt for å ha tatt livet av 22 mennesker, sier Sæbu.

Enorm kontrast

En annen journalist som senere fikk intervjue Nesset, er tidligere VG-journalist Olav Steimler.

Intervjuet med Nesser tok over at halvt år å få til. Hver uke i ett år ringte Steimler til Nessets advokat i tillegg til Ila fengsel.

KIKKET NED: Da Arnfinn Nesset mottok juryens kjennelse kikket han ned. Foto: NTB scanpix

Da de til slutt fikk en time til rådighet for å intervjue Nesset, ble Steimler overrasket.

– Det var en enorm kontrast for det han var dømt for og den personen som serverte meg hjemmebakte boller og kaffe, sier Steimler til NRK.

Steimler husker en veldig mild mann. En som var høflig, serverte og laget kaffen selv.

Til tross for at det er over 36 år siden, husker Steimler intervjuet svært godt.

– Det var en personlig sterk opplevelse. Jeg har intervjuet mange innsatte, men akkurat det intervjuet sitter veldig godt. Jeg hadde ingen følelse av å sitte foran en massemorder.

Nektet

I dag er Arnfinn Nesset 83 år gammel, og bor anonymt et helt annet sted i landet.

I 1983 ble han dømt for å ha tatt livet av 22 mennesker. Overfor politiet tilsto han å ha drept 27 mennesker ved å sette sprøyter med curacit, men dette trakk han senere tilbake.

I retten nektet han alt.

Til slutt ble Nesset i lagmannsretten dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring for 22 overlagte drap.

Lagmannsrettssaken i Trondheim var den lengste i norsk rettshistorie. Tiltalen den mest omfattende: 25 drap. «Våpenet» skulle være curacit – et ukjent drapsvåpen for politiet. Det fantes ingen tekniske bevis. Du trenger javascript for å se video. Lagmannsrettssaken i Trondheim var den lengste i norsk rettshistorie. Tiltalen den mest omfattende: 25 drap. «Våpenet» skulle være curacit – et ukjent drapsvåpen for politiet. Det fantes ingen tekniske bevis.

Drapene vekket sterke reaksjoner.

Hva var motivet?

Hvordan kunne det gå så langt, og så mange mennesker bli drept uten at noen reagerte?

– Det er svært mange som er berørt, både som pårørende og ansatte. Det har vært en krevende og traumatisk sak for lokalsamfunnet, sier ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang til NRK.

I anledning dokumentarserien på TV 2 har Orkland kommune lagt ut på sine hjemmesider at de som trenger det, kan ta kontakt med kommunens hjelpetelefon for psykisk helse.

Ordføreren sier til NRK at de allerede har fått et par henvendelser.

Gåten Arnfinn Nesset

Fredrik Horn Akselsen er regissør for serien om seriemorderen fra Orkdal.

HAR UNDERSØKT NØYE: Regissør Fredrik Horn Akselsen (til høyre) er regissør i serien om Arnfinn Nesset. Han mener at mannen er en gåte. Her fra den norske dokumentaren «The Exorcist in the 21st Century». Foto: gammaglimt.no

Han har gjort et dypdykk ned i saken.

– Dere har møtt han i dag. Hvordan forholder han seg til dommen og saken nå i dag?

– Jeg vil si i liten grad. Han forholder seg ikke til det noe mer enn han gjorde i 1984, sier Akselsen til NRK.

– Det er et enigma. Det er en gåte, Arnfinn Nesset. Det er det ikke noe tvil om.