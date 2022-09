I dag taler KrF-leder Olaug Bollestad på partiets landsstyremøte i Oslo.

Det skjer etter at KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland på nytt har åpnet abortdebatten i partiet.

Og etter at KrF i sin egen evaluering av valget viser til at «en stor andel» av grasrota ikke var tilfreds med partiets abortsvar i valgkampen. Men mens noen vil dreie mot å godta dagens lov, vil andre gå motsatt vei.

– Jeg har landet på at jeg ønsker å anerkjenne dagens abortlov og heller kjempe mot en utvidelse av dagens lov, der debatten nå står, sa Bjuland til Politisk kvarter på NRK denne uken.

Han mener KrF er utydelig når det gjelder å kommunisere hva partiet mener om abort og etterlyser et tydeligere standpunkt.

– Jeg tror heller ikke en innskrenkning av dagens abortlov er det mest effektive for å få ned aborttallene, sier Bjuland.

Om to uker skal KrFU ta stilling til en rekke ulike abortforslag på sitt landsmøte.

Men fylkesleder Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius i Agder advarer sterkt mot debatten Bjuland har åpnet «fordi den berører selve fundamentet i vårt partis ideologi og politikk».

– Menneskeverdet, livets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død er for viktig til at det kan tilsidesettes for politisk pragmatikk, sier hun til NRK.

– Bjuland sier han ønsker tydelighet. Men å si at man alltid vil kjempe for det ufødte liv og samtidig akseptere dagens abortlov, er dessverre ikke noe annet enn en selvmotsigelse.

Dagens abortlov åpner for selvbestemt abort fram til uke 12.

Intern misnøye

Men abortdebatten er langt fra ny i KrF.

For i den interne valgevalueringen NRK har fått tilgang til, kommer det fram at partiet allerede i fjor høst hadde solid dokumentasjon på at folk internt ser ulikt på måten KrF håndterte saken på da den kom opp i det offentlige ordskiftet våren 2021.

I november i fjor, kort tid etter valget, gjorde KrF nemlig en stor undersøkelse blant sine medlemmer.

Partiet fikk inn rundt 1000 svar. Undersøkelsen er omtalt i den interne evalueringen av valget, som NRK har fått tilgang til.

Ifølge evalueringen er det «altså en stor andel som ikke er tilfreds med de svarene partiet hadde å gi i disse debattene».

Men KrF-erne var misfornøyde av ulike grunner, antydes det:

«Det er grunn til å tro at i denne gruppen finnes både de som ønsket at man i større grad viste tilslutning til dagens lovverk, og de som ønsket at man i større grad fremmet en strengere primærpolitikk».

I undersøkelsen svarte 22 prosent at KrF ikke burde snakket om abort i valgkampen, mens 66 prosent mente det motsatte.

På spørsmål om KrF svarte godt for seg om abort i valgkampen i 2021, svarte 53 prosent enten «verken eller» eller «vet ikke».

Over halvparten av de spurte partimedlemmene, var altså usikre på partiets abort-svar.

Og 28 prosent av de spurte mente KrF ikke var tydelig nok i sitt forsvar for fosterets menneskeverd før uke 12.

Evalueringen av valget er bare delt med partiets viktigste organer.

KrFs programformulering om abort Ekspandér faktaboks «KrF ønsker en ny lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd, som er bedre tilpasset utviklingen innen medisinsk teknologi og som ivaretar hensynet til fosterets verdi og rett til liv, og den nødvendige ivaretakelsen av kvinnens trygghet og helse på en etisk forsvarlig måte. Dette må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov, en grundig offentlig utredning og en ansvarlig lovprosess.»

Ber Bollestad være tydelig

Før dagens tale til KrFs landsstyre får partileder Olaug Bollestad klar beskjed om å være tydelig.

– Som partileder er det naturligvis viktig at hun er tydelig på hvor hun selv står, slik at det i lys av debatten som foregår i ungdomspartiet, ikke sås unødvendig tvil om KrFs politikk i et så viktig verdispørsmål, sier Lossius til NRK.

Hun mener ikke det er snakk om noen intern splittelse i KrF.

– All kartlegging viser at størsteparten av KrFs medlemmer står et helt annet sted enn KrFU-lederen i abortspørsmålet, og at nettopp verdisaker knyttet til menneskeverd er en av hovedgrunnene til at de fleste er KrF-ere.

Bjuland avdramatiserer debatten i ungdomspartiet og sier han er glad for at Bollestad og partiledelsen «respekterer at dette er en debatt vi må ha i KrFU først».

Bollestad sier hun er opptatt av å jobbe for gjennomslag «der hvor det er mulig»:

– Nå betyr det å si et tydelig nei til en utvidelse av abortloven som mange partier tar til orde for.

Tok fyr i fjor vår

Som kjent endte valget i fjor høst med at KrF ikke kom over sperregrensen. Partiets stortingsgruppe krympet fra åtte til tre representanter.

Abortdebatten tok fyr i fjor vår da flere partier gikk inn for en mer liberal abortlov.

«I samme periode gjorde partiet et byks på meningsmålingene,» står det i KrFs valgevaluering.

Det pågikk en intern debatt i KrF, både om hva partiet burde mene om abort, og om hvordan det skulle håndtere selve debatten.

I evalueringen pekes det på at KrF gikk til valg «uten entydige formuleringer om nøyaktig hvordan KrF ønsket at en evt. ny lov skulle se ut, men pekte på at det måtte en evt. fremtidig lovprosess avklare.»

KrFs avtroppende generalsekretær Geir Morten Nilsen svarte slik om abortspørsmålet da NRK spurte ham om dette i vår:

– En rekke partier gikk til valg på en betydelig utvidelse av abortloven og gjorde dette til et tema i valgkampen. KrF er imot en slik utvidelse, og vi argumenterte for vårt syn da vi ble spurt om det, sa han.