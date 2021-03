Intern MDG-strid om klimabelønning - Bastholm sier ja

MDG ønsker å øke bensin- og dieselavgiftene med 5 kroner literen.

For å sukre pillen ønsker et flertall i programkomiteen å dele de 5,1 milliarder kronene avgiftshoppet vil bringe inn, direkte ut til alle innbyggerne som klimabelønning.

Men et mindretall på fem sier nei. Saken avgjøres på helgens landsmøte.

– Jeg synes det er en spennende og visjonær måte å kunne sørge for at flere har lyst til å være med på den avgiftsøkningen vi er nødt til å gjøre, for å få ned utslippene raskt nok, sier Bastholm til NRK.

Torsdag talte hun under åpningen av MDGs landsmøte.

– La meg si det tydelig: miljøavgifter er ikke sosialt urettferdig. Det er helt rimelig i et land som Norge. Sosial fordeling må vi gjøre over skatteseddelen, ikke over bensinpumpen, sa hun i talen.

Se Une Bastholms tale til landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne Du trenger javascript for å se video.

Geografi og fordeling

Programkomiteens forslag tar til orde for at folk som bor utenfor byer og tettbebygde strøk, skal få mest i klimabelønning.

Med MDGs økte drivstoffavgifter vil en familie på fire på bygda få utbetalt 6.400 kroner, mens en tilsvarende familie i byen vil sitte igjen med 3.200 kroner.

– Erkjenner dere med dette at klimapolitikken slår skjevt ut sosialt?

– Dette er å ta på alvor at folk har forskjellig livssituasjon og hverdag. Det er åpenbart slik at det i byene er lettere å ta kollekivtransport, gitt at bussen går når den skal og ikke koster skjorta, sier Bastholm.

Målet med avgiftsøkningen er å få få folk til å gå fra fossilt til fornybart. Hvis planen virker, vil derfor belønningen bli gradvis mindre.

MDG-leder Une Bastholm vil ha en ordning med klimabelønning. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ikke tilpasset Norge

Men Anders Skyrud Danielsen i programkomiteen går mot forslaget om en karbonavgift til fordeling (KAF).

Han er skeptisk til ideen om at det ikke er mulig å få til høye karbonavgifter, med mindre pengene overføres rett tilbake på folks bankkonto.

– Denne ideen kommer fra amerikansk debatt og er ikke tilpasset en norsk kontekst. Her har vi en lang tradisjon for høye skatter og avgifter, som vi bruker på tjenester til fellesskapets beste, sier han til NRK.

– Jeg tror heller på et grønt skatteskifte, der høye karbonavgifter erstatter inntektsskatt og pengene brukes på noe fellesskapet har behov for, nemlig god klimapolitikk.

SV og Rødt med på laget

Diskusjonen om KAF går også i de partiene MDG ser for seg å samarbeide med hvis det blir rødgrønn seier i høstens valg.

SV vil ha en grønn folkebonus som fordeler økningen i CO2-avgift til alle som tjener under 500.000 kroner.

Rødt vil ha en klimarabatt der statens inntekt fra økt CO2-avgift betales direkte tilbake til alle som tjener under 600.000 kroner.

Et mindretall i Senterpartiets programkomité vil utrede ulike ordninger for kompensasjon av CO2-avgift til privatpersoner.

KAF er imidlertid ikke nevnt i Arbeiderpartiet programforslag.

Angrep partnere

MDG ønsker et regjeringsskifte etter høstens valg. Samtidig brukte Bastholm sin landsmøtetale til å så tvil om de rødgrønne partienes klimaintensjoner.

– Vi har sagt at vi vil gå til Ap og SV først for å se om vi kan få gjennomslag med dem for vår politikk. Men la oss være ærlige: Vi har ingen garanti overhodet for at Ap og SV kommer til å levere bedre på klima enn Høyre og Venstre, sa hun.

– Da Ap, Sp og SV satt i regjering sist, leverte de elendig klimapolitikk, hevdet MDG-lederen.

Bakteppet for landsmøtet er at MDG sliter på meningsmålingene. I mars ser partiet ut til å få støtte fra bare 3,7 prosent av velgerne – det svakeste gjennomsnittet på over to år, ifølge nettstedet Pollofpolls.

Vanskelige diskusjoner

På landsmøtet skal MDG lande flere vanskelige diskusjoner. Programkomiteen foreslår blant annet å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker.

Også elektrifisering av sokkelen skaper strid. Programkomiteen ønsker å stille krav om elektrifisering av oljefelt som allerede har fått tillatelse til utbygging, og som ikke kan stanses. Elektrifisering skal skje ved hjelp av havvind.

Johan Sverdrup-feltet og de andre feltene på Utsirahøyden skal elektrifiseres. Men nå mener enkelte i MDG at elektrifiseringen må stanses. Foto: Carina Johansen / NTB

Men flere MDG-lag ønsker å stanse elektrifiseringen, fordi de mener kraften trengs i industri på land og kan bidra til å holde liv i en oljenæring som uansett må stenges ned, lenger enn nødvendig.

Også konflikten om utbygging av vindkraft på land kommer på nytt opp.

Landsmøtet må også avgjøre hvor langt MDG skal gå for å få ned kjøttforbruket her til lands.