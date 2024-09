Krangel og beskyldninger har preget utvalget som skulle foreslå hvordan private aktører kan fases ut fra velferden.

I to år jobbet utvalget med å bli enig om en felles tekst. Det lyktes de ikke med.

En e-post NRK har lest viser beskyldninger om store endringer i viktige kapitler. Endringene var angivelig ikke synlig for alle utvalgsmedlemmene.

E-posten rettet også kraftig kritikk mot utvalgslederen.

«Det var ikke før etter utvalgets siste møte (...) jeg forsto i hvor stor grad kapittel 14 og 16 har blitt omarbeidet og jeg vil si totalt omskrevet inn i den absolutte sluttfasen.» står det i e-posten.

Kapitlene oppsummerer utvalgets forslag og budskap. Her mente utvalgsmedlemmet at det tett opp mot fristen skjedde store tekstendringer.

«I stedet har noen utvalgsmedlemmer i aller siste runde fått mulighet til å skrive om store deler av analyse, tiltak og avsluttende merknader slik de selv ønsker. Uten at dette har blitt synlig for hele utvalget før det er for sent».

Utvalgsleder Jan-Erik Støstad er ordknapp om kritikken:

– Mot slutten av slike utvalgsarbeid kan jeg generelt si at det blir mer hektisk. Men bortsett fra det har jeg ikke noen kommentar, sier han.

Medlemmene i utvalget kranglet blant annet om hvordan barnehageforliket skulle omtales. Forliket fra 2003 åpnet for flere private barnehager i Norge. Her fra en privat barnehage i Ålesund. Foto: Remi Sagen

« Spesielt redelig syns jeg ikke det er »

At det har vært stor uenighet innad i utvalget, er godt kjent.

Medlemmene som representerte de private aktørene, Nils-Ola Widme i Abelia og Ragnhild Finden fra de private barnehagene, var uenig i store deler av rapporten og skrev sin egen dissens på 29 sider.

Flertallet på 9 medlemmer gikk inn for strengere regulering av private velferdsaktører i rapporten som ble overlevert digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung 29. august.

Dette er avkommersialiseringsutvalget Utvalget ble opprettet etter krav fra SV i budsjettforliket høsten 2021, mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det er underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Medlemmene av utvalget er: Jan-Erik Støstad, utvalgsleder. Utdannet samfunnsøkonom. Tidligere statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og generalsekretær i SAMAK. Gøril Bjerkan, økonom og jurist (PhD), rådgiver samfunnspolitisk avdeling i LO. Hogne Eidissen, kommunedirektør i Senja kommune. Ingunn Tollisen Ellingsen, professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Stavanger, leder av nettverk for velferdsforskning. Ragnhild Finden, styreleder og eier av Kausvol gårdsbarnehage AS og tidligere nestleder i Private barnehagers Landsforbund. Linn Herning, daglig leder i alliansen For velferdsstaten. Benjamin Endre Larsen, HR-direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS. Karl Henrik Sivesind, Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning. Marta Szebehely, professor emeritus i sosialt arbeid, Stockholms universitet. Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde, tidligere kommunedirektør i Høyanger. Nils-Ola Widme, jurist, næringspolitisk direktør i NHO. (Kilde: Avkommersialiseringsutvalget)

Jan-Erik Støstad tok over etter at den første utvalgslederen trakk seg etter en tidligere, betent konflikt i utvalget.

I e-posten får også utvalgslederen kritikk:

«At utvalgsleder valgte å ikke nevne disse store endringene på det siste møtet og heller brukte tiden på mindre viktige endringsforslag, er ganske vanskelig å forstå.

Det er lett å føle seg litt tatt ved nesen, nærmest litt manipulert. Kanskje burde jeg vært klar over at dette kan skje i en innspurt, når det er sterke og ulike meninger. Spesielt redelig syns jeg ikke det er.»

Utvalgsleder Jan-Erik Støstad får kritikk for at flere kapitler ble skrevet om uten at det ble synlig for hele utvalget. Foto: Kyrre Lien / NTB

Støstad ønsker ikke å svare direkte på kritikken.

– Utvalget har vært enige om ikke å kommentere selve arbeidet. Rapporten er utvalgets resultat.

– Har du vært ryddig i arbeidet som utvalgsleder når det kom endringer i teksten mot slutten?

– Jeg har ingen kommentar til arbeidet på prinsipielt grunnlag.

– Er det en gruppe som har kuppet innspurten her?

– Jeg har ingen kommentar til det interne arbeidet i utvalget. Dette har vært et godt arbeid. I slike utvalg er det normalt at det blir mer hektisk på slutten.

TAUS 1: Utvalgsmedlem Linn Herning ønsker ikke å kommentere den interne striden i Avkommersialiseringsutvalget. Foto: Pressefoto

NRK har også snakket med utvalgsmedlemmene Linn Herning, Marta Szebehely og Gøril Bjerkan. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

«Ikke til å kjenne igjen»

E-posten viser hvordan ett av stridstemaene i utvalget var omtale av barnehageforliket fra 2003. Forliket åpnet for økt etablering av private barnehager i Norge.

TAUS 2: Gøril Bjerkan har ingen kommentar til kritikken i den interne e-posten til utvalgsmedlemmene. Foto: Hann Røn Artnsen / NRK

«Det er også lagt til et nytt avsnitt 16.1 som beskriver for eksempel barnehageforliket og historien rundt framveksten av barnehagesektoren på en måte som ikke er til å kjenne igjen» skriver utvalgsmedlemmet.

«Ordene som blir brukt i disse omskrivningene har en politisk valør og slagside som gjør at NOU-en etter min mening mister saklig tyngde, og står i fare for å bli redusert til en argumentliste for at private aktører nærmest fører til velferdsstatens fall.»

Var krav fra SV

Utvalget ble satt ned som følge av et budsjettforlik med SV høsten 2021.

Avkommersialiseringsutvalget har arbeidet siden august 2022 og har sett på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av offentlige og skattefinansierte velferdstjenester.

I sluttrapporten skrev utvalget at det er mulig å utfase kommersielle aktører i velferdssektoren, dersom det politisk vilje til det.

«Ettersom endringer i velferdstjenestepolitikken kan få strukturelle og langsiktige konsekvenser, er en forutsetning for en god gjennomføring at de må utredes og planlegges godt i forkant», heter det i rapporten.

Både Frp og Høyre var kritisk til konklusjonene i utvalgsrapporten.

Frps Bård Hoksrud kalte rapporten et makkverk, og oppfordret helseministeren til å kaste den rett i søpla – ulest.