Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg var vel den tredje i Noreg som vart lagd i respirator, fortel Tom Rosenvinge.

Den elles spreke 52-åringen sit i sofaen heime på Jessheim. På skiferie i alpane vart han i mars 2020 alvorleg sjuk med korona etter heimkomst.

Ni dagar med pustehjelp set spor.

Nær to år etter sjukdomen kjenner han framleis nervelamminga i venstre arm. Han knyter neven rundt ein stressball i handa.

ALVORLEG: «Køyr blått», sa dei i ambulansen då Tom Rosenvinge vart henta og innlagd på Akershus universitetssykehus 15. mars 2020. Foto: Privat

Medan komplikasjonane ved intensivbehandling er ulike, har Rosenvinge noko til felles med dei fleste av dei mest alvorleg sjuke koronapasientane. Han er mann.

Klar overvekt

NRK har henta ut tal for heile pandemien frå Norsk intensiv- og pandemiregister.

Fram til 11. januar 2022 hadde 1390 pasientar lege på intensivavdeling.

Av dei utgjer menn 70 %.

I perioden fekk 424 kvinner intensivbehandling med covid-19 som hovudårsak. For menn var talet 966.

Både helsemyndigheiter og forskarar var uvitande til den store skilnaden.

SAMANSETT: – Sosiokulturelle skilnader kan òg spele inn, til dømes arbeidstilhøve og om menn er like flinke til å vaske hendene sine, seier Frode Forland i FHI. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Det er ein overraskande stor skilnad. Vi visste at det var noko overvekt av menn, men det er fyrste gong vi ser desse tala, seier Frode Forland.

Fagdirektøren ved Folkehelseinstituttet fortel at risikofaktorane for alvorleg sjukdom er annleis for kvinner og menn.

– Det er til dømes fleire menn som har hjarte- og karsjukdomar, kols, og diabetes type 2, seier Forland.

Likevel gjev ikkje det oss alle svar.

Forklaringa kan ligge i biologien

Anne Spurkland vert òg forbausa. Ho er professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, og forskar på kroppen sitt forsvar mot bakteriar og virus.

– Kvinner og menn har forskjellige immunforsvar fordi dei har ulike hensikter. Reint biologisk er målet til ein mann å befrukte eit egg. Kvinna skal bere fram avkom, og trygge barnet til det kan passe på seg sjølv, seier ho.

Det har konsekvensar for korleis kroppen reagerer i møte med virus- eller bakteriesjukdom.

ALDER: Kjønnsskilnaden er mindre mellom eldre menneske. Det tyder på at hormonnivå som er ulike mellom yngre speler inn på immunforsvaret, seier Anne Spurkland. Foto: Heidi Klokk / NRK

–Kvinner har meir effektivt immunforsvar for å unngå at infeksjonar forstyrrar evna til å bere fram avkom. Men på grunn av sterkt immunforsvar har kvinner også større sjanse for å få autoimmune sjukdomar, fortel Spurkland.

Tala frå intensivavdelingane ved norske sjukehus bidreg til å setje kjønnsskilnader på kartet.

– Vi såg frå starten av pandemien at menn vart råka hardare. Tala frå intensivavdelingane underbyggjer skilnaden mellom menn og kvinner, som tidlegare har vore neglisjert, seier ho.

Spurkland meiner dette vil kome til syne i forsking framover, der fleire vil etterlyse at ein tar omsyn til kjønn i studiane.

Kvinner er likevel utsette

Etter sjukdomsforløpet har Rosenvinge involvert seg i Interessegruppen LHL covid-19, der han kjem i kontakt med andre som har vore hardt råka av korona.

Han meiner seinfylgjer av korona for kvinner fort kan verte underkommunisert.

Sjølv om flest menn vert alvorleg sjuke, ser vi at kvinner likevel slit med etterdønningar. Det kjem ikkje fram av desse tala. Det er heilt klart eit behov for å forstå meir av korleis sjukdom rammar ulikt på tvers av kjønn, seier han.