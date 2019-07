Instagram skal ha blokkert flere emneknagger: – En stille sensur

De siste ukene har Instagram blokkert en hel del emneknagger knyttet til poledance, deriblant #pdsuperman og #femalefitness.

Poster og profiler som bruker disse emneknaggene kan bli gjort usynlig for alle andre enn følgerne, usynlig for alle inkludert følgerne, eller posten eller brukeren kan bli fullstendig fjernet slik at de ikke kan søkes opp.

Alt dette skjedde uten noen form for forvarsel.

#pdsuperman og #femalefitness er blant emneknaggene som har blitt påvirket den siste uka Foto: Skjermdump / Instagram

Merker nedgang i engasjement

Nina Svartøien driver Trondheim Pole Studio, og jobber også som instruktør innenfor poledance. Hun reagerer nå sterkt på at innlegg relatert til sporten blir skjult på Instagram.

– Jeg så at folk snakket om at innlegg forsvant fra emneknagg-listene tidligere i sommer, og sjekket postene til Trondheim Pole Studio. Da hadde omtrent en tredjedel forsvunnet fra emneknagg-listene, forklarer Svartøien.

Hun forteller at de har merket en nedgang i engasjementet på sine innlegg på Instagram.

– Den siste uken dukket det opp mange poster fra andre polere om shadowbanning og da sjekket jeg emneknaggene og våre innlegg igjen. Da så jeg at nesten alle innleggene våre og emneknaggene vi vanligvis bruker er påvirket.

Nina Svartøien er eier og instruktør ved Trondheim Pole Studio. Foto: Privat

Kontroversiell lovgivning

Årsaken til blokkeringen av enkelte emneknagger skal, ifølge Svartøien, være den amerikanske Fosta/Sesta-lovgivningen fra 2018.

Lovgivningen er rettet mot prostitusjon og menneskehandel, og skal gjøre det enklere å slå ned på ulovlig sexarbeid og sexhandel. Begge lovene ble hyllet som en seier for ofre for sexhandel, men har også møtt skarp kritikk.

Det mest kontroversielle er at Fosta og Sesta strider med § 230 i 1996 Communications Decency Act. Denne paragrafen sier at «ingen leverandør eller bruker av en interaktiv datatjeneste skal behandles som utgiver eller foredragsholder for informasjon gitt av en annen leverandør av informasjonsinnhold».

Med andre ord kan ikke et sosialt medie eller en internettleverandør holdes ansvarlig for hva brukerne poster på deres plattform.

Men Fosta og Sesta oppretter et unntak fra seksjon 230. Dette betyr at utgivere av nettsteder vil være ansvarlige hvis det blir funnet at tredjepart legger ut annonser for prostitusjon, ulovlig eller lovlig, på deres plattformer.

Lovgivningen har ført til at flere nettsteder har måttet ta grep. Craigslist så seg nødt til å fjerne sin side med «personlige» annonser, Google har slettet innhold fra brukeres private Drive, og Reddit ble nødt til å blokkere ulike subreddits.

FOSTA/SESTA-lovgivningen Ekspandér faktaboks FOSTA: Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act

SESTA: Stop Enabling Sex Traffickers Act

En amerikansk lovpakke som ble vedtatt i april 2018

Lovgivningen gjør det ulovlig å markedsføre sexarbeid, å bevisst dra fordel av økonomisk deltakelse i en virksomhet som markedsfører sexhandel, eller å enten bevisst eller ubevisst delta i aktiviteter som er tilknyttet sexhandel

Lovgivningen sier også blant annet at tredjeparter, som sosiale medier og da sider som Instagram vil være ansvarlige og kan straffes dersom det foregår sexsalg, lovlig eller ulovlig, på sidene deres

Dette er første gang en tredjepart kan straffes for noe som foregår for deres plattform. Lovgivningen har derfor møtt skarp kritikk.

– En stille sensur

Svartøien reagerer på at Instagram har løst dette på det hun viser til som «en utrolig lat måte», ved å fjerne innlegg, emneknagger og brukere som kan være i nærheten av å minne om noe som kan knyttes til prostitusjon.

Både instruktører og medlemmer ved Trondheim Pole Studio bruker gjerne emneknagger tilknyttet pole dance for å finne inspirasjon og ulike variasjoner til timene.

– Vi har få andre like gode kilder til variasjoner og utførelser av triks i pole-miljøet. Vi har brukt Instagram både til inspirasjon og informasjon i pole-miljøet, og for markedsføring ut mot nye medlemmer, sier Nina Svartøien.

Hun reagerer på at lovgivningen rammer mange som ikke har noe med det loven i utgangspunktet var rettet mot.

– Det er en stille sensur, sier hun.

– At Instagrams algoritmer knytter kvinner, trening og kvinnekropp til sexkjøp er skremmende. Det er ikke nødvendigvis hensikten til Instagram, men effekten blir at kvinner og kvinnekropp blir sensurert. Dette skjer i det stille slik at man ikke kan protestere eller endre poster for å nå ut.

– Vi er ikke tendensiøse

NRK har vært i kontakt med Släger kommunikasjon, som er Facebook og Instagrams norske PR-byrå.

I en e-post til NRK avviser de at Instagram sensurerer spesifikke bransjer eller fellesskap.

– Instagram har et sett av retningslinjer som vi ber samfunnet vårt om å følge, og vi jobber hardt for å finne en god balanse mellom å tillate folk å uttrykke seg selv og sørge for at vårt samfunn bestående av forskjellige aldre, bakgrunner, og tro føler seg komfortable på tjenesten. Vi er ikke tendensiøse, og sensurerer ikke spesifikke bransjer eller fellesskap. Vi tar grep overfor innhold basert på hvorvidt disse følger våre retningslinjer og lokale lover, heter det i e-posten.

Videre sies det at Instagram blokkerer emneknagger som bryter deres retningslinjer, og begrenser emneknagger som ikke direkte bryter retningslinjer, men som kan bli brukt for å dele innhold som gjør det.

Hvis det er en økende mengde innhold som bryter retningslinjene på en emneknagg, så fjernes «Nylig»-seksjonen midlertidig. Relaterte emneknagger vises dermed heller ikke.

Släger ønsker ikke å svare på hvordan Instagram forholder seg til Fosta- og Sesta-lovgivningen.