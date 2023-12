I slutten av 2022 fikk bedrifter støtte for de høye prisene gjennom Energitilskuddsordningen. For å unngå at statsstøtte havnet rett i lomma på eierne, ga regjeringen disse bedriftene forbud mot utbytte og konsernbidrag.

Men inntil 170 bedrifter trosset dette forbudet, har NRK vist. Fra disse bedriftene gikk det 200 millioner kroner til eierne.

NRKs saker er basert på analyser av Foto: Skjermdump / NRK

Tross oppfordringene til næringsministeren, har bare en brøkdel av dette har betalt tilbake.

27 bedrifter har til nå meldt om at de vil betale tilbake penger, etter å ha tatt utbytte eller konsernbidrag for 2022.

Det informerer Enova, som forvalter Energitilskuddsordningen.

– Viktig å melde ifra

Om utbytteforbudet ble overholdt, skulle myndighetene kontrollere gjennom stikkprøver. Dersom noen blir oppdaget, må de betale tilbake støtten, med renter.

Om det er mistanke om svindel, kan de få et gebyr eller bli anmeldt. Men det har ikke skjedde med noen av dem som er oppdaget i stikkprøvekontrollene, opplyser Enova.

– Hvilket motivasjon har da støttemottakere til å melde fra om de har brutt forbudet mot utbytte-/konsernbidrag?

– Ved mistanke om svindel vil anmeldelse vurderes. Enova opplyser for øvrig at flere bedrifter allerede har meldt ifra om at de vil vedta utbytte eller konsernbidrag, og at de dermed ønsker å betale tilbake støtten.

Det svarer Nærings- og fiskeridepartementet. De har ansvar for ordningen.

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (Ap) oppfordrer bedrifter til å melde fra dersom det har skjedd feil.

– De aller fleste bedriftene i Norge driver skikkelig og ordentlig. Så kan det skje feil, da er det viktig å melde ifra og rette opp i det.

Anne Marit Bjørnflaten fra Arbeiderpartiet. Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke

Hun legger til at stikkprøvene av forbudet mot utbytte og konsernbidrag først skjer i andre halvdel av 2024. Det kommer av at regnskapene for 2023 ikke er klare før da.

Flere typer brudd

Stikkeprøvene rundt utbytter skjer først i midten 2024, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Anne Marit Bjørnflaten (Ap).

– Utbyttekontrollen gjennomføres når regnskapet for 2022 og 2023 foreligger. Der det avdekkes brudd må selskapene betale tilbake pengene. Vi har tillit til at Enova forvalter dette ansvaret på en god måte, sier Bjørnflaten.

Det er ikke bare utbytteforbudet bedrifter har brutt.

Til nå må 82 bedrifter betale tilbake. 39 av disse ble oppdaget i stikkprøvekontrollene.



– De viktigste årsakene er at søker ikke var kvalifisert for støtte, feil oppgitt strømpris eller feil oppgitt støtteberettiget forbruk, sier Vidar Pedersen, leder kommunikasjon og markedsføring i Enova.

Til sammen er 9,5 millioner kroner betalt tilbake. I tillegg mister bedriftene tilskudd de egentlig hadde fått til energieffektivisering.

Varslet stikkprøver – gjøres ikke

1,1 av de 2,8 milliardene som ble tildelt gjennom Energitilskuddsordningen, gikk til eiendomsutleiere. Regjeringen forventning var at leietakere skulle nyte godt av støtten, ikke utleiere.

Næringsminister Jan Christian Vestre sa at han personlig skulle følge opp dette. Han varslet samtidig at dette skulle kontrolleres gjennom stikkprøver.

Enova sier at dette ikke blir kontrollert.

– Dette er et vilkår som det vil være vanskelig å kontrollere, både med tanke på å finne ut hvilke bedrifter det gjelder og med å innhente dokumentasjon, sier Pedersen i Enova.

Det har vært viktig for næringsminister Jan Christian Vestre at leietakerne, ikke utleierne, som fikk strømstøtte. Foto: Lars Os

NRK har Næringsdepartementet spurt hvordan Vestre skal følge opp lovnaden han ga. De svarer:

– Den eneste måten å utbetale støtte til butikker og andre som leier, er ved å gå gjennom den som eier strømmåleren. Men det er en forutsetning at støtten kommer sluttbruker til gode. Det ligger derfor i ordningen at hvis en utleier ikke selv dekker utgiftene til strøm, men viderefakturerer det til sine leietakere, skal det forbruksavhengige tilskuddet komme leietakerne til gode.