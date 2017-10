Innrømmer at omstridt pengeoverføring var i strid med forbundsvedtak

I et brev sendt ut til sykkelklubber og regioner i Norge, innrømmer sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen at den omdiskuterte pengeoverføring til UCI på 4,5 millioner kroner «ikke var helt i tråd med ordlyden i vedtaket som ble fattet på Forbundstinget i februar 2016».

NRK fikk tirsdagskveld se bilaget av overføringen på 4,5 millioner kroner fra Sykkelforbundet til en konto i Sveits, som ble gjort i januar i år.

Overføringen ble gjort til tross for at Forbundstinget i februar 2016 bare hadde godkjent at NCF satt penger på en sperret konto, som sikkerhet for en bankgaranti UCI krevde før sykkel-VM i Bergen.

Tidemann Hansen skriver i brevet at en slik bankgaranti ville ha blitt dyrt.

«Samtidig ble det avklart at UCI, alternativt til en bankgaranti, kunne akseptere en løsning hvor beløpet ble avsatt på egen garantikonto.»

Skylder UCI penger

Tiedemann Hansen har bekreftet at Norges Cykleforbund skylder UCI nesten 20 millioner kroner i lisenspenger i forbindelse med VM.

Han har tidligere nektet for at UCI kan holde tilbake garantien på 4,5 millioner kroner selv om lisenspengene er utestående, men ifølge UCIs årsrapport for 2016 er «arrangørens garanti ment å garantere for betalingen til UCI og arrangørens forpliktelse til å avholde mesterskapet.»

Sykkelforbundet har ikke gitt NRK innsyn i kontrakten de har underskrevet med UCI.

Les også: Idrettspresidenten oppfordrer til mer åpenhet rundt sykkel-VM

Uferdig regnskap

«Med referanse til oppslag i NRK rundt NCF sin bankgaranti ovenfor UCI føler vi for å informere Sykkel-Norge om hva NCF har foretatt seg i saken, og hva som er status per dags dato.»

Slik begynner e-posten Sykkelforbundet har sendt til sine egne.

Den avsluttes med at Tiedemann Hansen varsler at det kan ta tid før de får vite hvor stor regningen for sykkel-VM blir.

«Det gjenstår mye jobb ennå, og vi kan ikke gi noen tall før det er gått enda en stund. Vi skal gjøre alt for at ettervirkningene fra VM ikke går utover videre satsing og planer for sykkelsporten.»