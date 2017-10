Innrømmer at den norske Iran-avtalen ble oversolgt

Det lille selskapet med base i Sola gikk høyt ut for en uke siden. Saga Energy opplyste at de hadde inngått en femårsavtale med det iranske selskapet Amin Energy Developers.

Avtalen var verdt drøyt 23 milliarder kroner, meldte nyhetsbyrået AFP, Reuters og en rekke andre medier. Men de 23 milliardene var bare starten, hevdet pressetalsmann Rune Haaland.

– Egentlig så er den nok verdt mye mer, for i kontrakten ligger det også statsgarantier for kjøp av strøm i 25 år. Så her tror jeg en må finne fram gangetabellen, sa Haaland til NRK.

Nå erkjenner leder Jan Erik Vikeså i Saga Energy at framtiden ikke er så skyfri som selskapet først ga uttrykk for.

De har hverken finansieringen på plass eller noen statsgaranti.

– Jeg var ikke klar over at det ble så mye opplegg. Det tok litt av, sier Vikeså i dag.

Ingen statsgaranti

OPTIMIST: Rune Haaland er pressetalsmann i Saga Energy. Foto: Mathias Oppedal / NRK

«En nyhet som nesten var for vill til å være sann,» skrev e24.no om milliardavtalen som ble bekreftet av utenriksdepartementet.

Selskapet Saga Energy ville bli større enn Statoil.

Pressetalsmann Haaland uttalte til Dagens Næringsliv at avtalen kunne veksles inn i gull og edelstener.

– Det var å dra det litt langt. Han tok nok litt av der. Det er ikke så enkelt. Vi må få folk til å investere i dette, Det er en del steg og ting som må legges til rette for å komme i gang, erkjenner Vikeså.

Han mener det er normalt å oppgi maksverdien av en rammekontrakt, men erkjenner at det er en del steg unna.

– Hvis vi ikke klarer å få finansiert parkene, faller kontrakten ut, sier Vikeså.

De har per nå ingen statsgaranti, slik det ble hevdet.

Men Saga Energy hevder den vil komme – om alt går etter planen.

LÅVE MED SOLCELLETAK: Saga Energys hittil eneste fullførte prosjekt. Et solcelletak på en låve i Stavanger Foto: Eirik Gjesdal / NRK

To ansatte

Firmaet har i dag to ansatte. Elektroingeniøren Jan Erik Vikeså mistet jobben i oljeserviceselskapet Aibel, og stiftet solenergiselskapet i fjor.

Nå lover han at de skal ansette flere og utvide plassen i kontorfellesskapet der de holder til.

Selskapet har per nå ingen egenkapital. Det hittiel eneste fullførte prosjektet er solcelletak på en låve i stavanger.

Flere iranske medier spør seg hvordan de har fått denne store kontrakten.

– Vi er del av et konsortium, en gruppe, som stiller seg bak dette. Det er ikke bare snakk om to ansatte, svarer Vikeså.

BEDRIFTSLEDER: Jan Erik Vikeså i Saga Energy. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Viktig for Irans ledelse

Saga Energys avtale med Iran skal være den nest største avtalen landet inngår etter at sanksjonene ble opphevet som følge av den internasjonale atomavtalen, skriver Iranwire.com.

Solenergiavtalen ble sett på som et svar til Donald Trumps trusler om nye sanksjoner.

NUPI-FORSKER: Sverre Lodgaard sier det er viktig for Iran å vise at atomavtalen gir resultater. Foto: Nupi / NRK

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener det er viktig for Iran å framstille dette som at Norge trosser Trump.

– Atomavtalen er en toppsak i iranske medier. Det er viktig for Rohani og tilhengerne at avtalen kaster av seg. Særlig etter at nyheten kom om at Trump truer med å trekke USA ut av atomavtalen.

Propaganda for Iran?

– Kan Saga Energy ha latt seg bruke i propagandaøyemed?

– En må passe seg for slikt. Det er vanlig å gi ting en spinn ut fra egne interesser. Dette passet vel tidsmessig godt så kort tid etter det smått dramatiske som kom fra Washington. De kan minne om at avtalen er der, og den fungerer.

Lodgaard sier energi og arbeidsplasser er høye iranske prioriteringer. Samtidig pågår det en dragkamp mellom tilhengere og motstandere av atomavtalen.

– Dette går inn i den innenrikspolitiske dragkampen mellom Rohani og den konservative siden som styrker seg ettersom Trump rasler med sablene, sier Lodgaard.