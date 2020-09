Innreisekarantenen fjernes for Jämtland, Värmland, Västerbotten og Sjælland

For at et land skal bli grønt må det tilfredsstille Folkehelseinstituttets kriterier.

Det må være færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker.

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon.