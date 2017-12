Innføring av aksjesparekonto har endt i kaos

– Ja, det har blitt et kaos, særlig hos enkelte aktører som har undervurdert pågangen og kompleksiteten, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

1. september gikk startskuddet for å flytte aksjer og fondsandeler til en egen aksjesparekonto uten å utløse skatteplikt.

Kontoen skulle gjøre det enklere for småsparerne å spare smartere.

I stedet har mange kunder opplevd store forsinkelser eller at eiendelene deres ikke har blitt overført i det hele tatt.

Les også: – Overselger IPS

Ville ikke havne i limbo

FLYTTEFORSKJELL: – Selv brukte jeg bare noen minutter, men en rekke kunder har vært utsatt for ventetid som har vært uakseptabel, sier leder for VFF, Bernt Zakariassen. Foto: Irene Sandved Lunde/VFF

Stortinget vedtok i fjor at småsparere skulle få flytte aksjer og fond inn på en egen aksjesparekonto i løpet av dette året.

Likevel. Verdipapirfondenes forening kortet inn på fristen for å overføre aksjer og fondsandeler til ny aksjesparekonto, de trengte mer tid for å sikre at flyttingen ble gjort slik at kundens årsoppgjør ikke går i stå.

– Vi gjorde det for å sørge for at færrest mulig havnet i limbo ved årsskiftet på grunn av overføringer av sparemidler på vei til aksjesparekontoene, sier administrerende direktør Bernt Zakariassen

Les også: Tusenvis på venteliste for skattefavorisert pensjonssparing

– Har vært litt redsel

KAOS FOR MANGE: – Ja, det har blitt et kaos, særlig hos enkelte aktører som har undervurdert pågangen og kompleksiteten i å flytte mange sparekonti, sier Knut Dyre Haug i Storebrand. Foto: Storebrand

Mange finansinstitusjoner har ikke hatt systemer som har kunnet takle den store pågangen.

Trolig har opp mot 300.000 opprettet aksjesparekonto. Hvor mange som har opplevd store problemer, vil ikke pensjonsekspert Knut Dyre Haug anslå.

– Det har rett og slett vært litt redsel, fordi mange har trodd, og helt med rette, at fristen for å flytte aksjer og fond var 31. desember, sier pensjonsekspert Knut Dyre Haug i Storebrand.

Han presiserer at ikke Storebrand ikke har hatt problemer med å flytte kunder fra seg, men at de har brukt lang tid på å få inn aksjefond fra andre selskaper.

Les også: Forbrukerrådet kritiserer bankane for IPS-gebyr

– Mange har vært urolige

I Verdipapirfondenes forening erkjenner administrerende direktør Bernt Zakariassen at mange kunder har blitt utsatt for at byttene fra fonds- og aksjesparekontoer til de nye kontoene har tatt for lang tid.

– Det er helt åpenbart mange som har vært urolige fordi de ikke har skjønt eller forstått hvor aksjene deres har blitt av på veien mellom ulike kontoer, sier Zakariassen.

Det er kommet mange innsigelser fra aktørene i sparemarkedet om å utvide fristen for å flytte eksisterende sparing inn på aksjesparekonto.

Les også: Økonomer tror renta vil holde seg ekstremt lav i nær evig tid

Saken til Stortinget i dag

FORLENGER: Børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto også i 2018, foreslår finansminister Siv Jensen. Stortinget avgjør. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I dag behandler Stortinget forslaget fra Finansdepartementet, som også inneholder en presisering om at sparing i egenkapitalbevis omfattes av ordningen.

«Departementet foreslår derfor å forlenge overgangsperioden slik at den gjelder også for 2018. Det vil si at børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler kan overføres til aksjonærens aksjesparekonto med kontinuitet også i 2018».

– Sparekundene vil få midlene inn for kontoen sin, selv om det trekker inn i 2018. Hvis Stortinget fortar en korrekt votering så er overgangsvinduet også åpent hele neste år. Det er det bredt politisk flertall for, sier lederen i VFF, Bernt Zakariassen.

Gevinster ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.

Les også: – En gavepakke fra Høyrefolk til Høyrefolk