Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NRK, at karantenekravet for Spania-turister vil gjelde fra midnatt fredag, natt til lørdag.

Karantenekravet innføres hvis regjeringen endrer reiserådene og Spania går fra grønt til rødt. Dett blir klart på pressekonferansen fredag.

Sent fredag kveld lander det to fly som kommer fra Spania. Et Norwegian-fly som skal være på bakken 23.55 og et SAS-fly planlagt til 00.10.

Det er snakk om få minutter som skiller om passasjerene som kommer hjem på fredag, må i 10 dagers karantene eller ikke.

Nyheten ble først omtalt av Aftenposten.

Skal forsøke å lande flyet tidligere

SAS-flyet som kommer fra Alicante fredag kveld, lander ti minutter over midnatt. Som betyr at passasjerene må i karantene, hvis regjeringen endrer reiserådene fredag.

– Vi er kjent med problemstillingen og vi vil forsøke å lande før midnatt, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS til NRK.

Eckhoff kan ikke si om noen har booket om flybillettene sine, eller kansellert reisen sin til Spania.

Etter at det ble åpnet for å reise til Spania har salget av flybilletter økt. John Eckhoff sier at områdene rundt Middelhavet har vært populært i det siste.

Lander fem minutter før midnatt

Et kvarter før SAS-flyet skal være på norsk jord, skal et Norwegian-fly ankomme Gardermoen. 23:55 kommer flyet fra Malaga til Norge.

– Punktlighet er veldig viktig for oss, og vi gjør alt vi kan for å være i rute. Men når det er sagt, kan det alltid skje noe utenfor vår kontroll som vi ikke kan styre, sier presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian sier de skal gjøre alt de kan for at flyet fra Malaga skal lande tidsnok.

Norwegian skal fortsette alle planlagte flyvninger gjennom sommeren. Holmbergh Jacobsson oppfordre alle reisende til å være forberedt på at reiseråd kan endres.