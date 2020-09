Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I juli fikk barnefamilier 20 ekstra omsorgsdager i forbindelse med pandemien. Nå skal de få flere såkalte «sykt barn»-dager, dersom disse er brukt opp og skolen eller barnehagen stenger utover høsten.

– Regjeringa innfører derfor en ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov, selv om de har brukt opp kvoten, hvis skole og barnehage må stenge på grunn av lokale utbrudd, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

De ekstra omsorgsdagene skal gjelde fra denne uka.

– Foreldre skal derfor ikke trenge å bekymre seg for hverdagen på grunn av stengte skoler og barnehager, legger han til.

Isaksen oppfordrer også arbeidsgivere til å fortsatt være fleksible ved blant annet å tilby hjemmekontor.

Redd for at karanteneunntak misbrukes

Helseministeren sier regjeringa forenkler karantenereglene.

Oppsummert betyr det at du skal i karantene i ti dager dersom du har hatt nærkontakt med en smittet person eller vært i et såkalt rødt land.

– Ved å bryte karantene, kan du spre smitte, sier Høie.

Han sier regjeringa også gjør endringer i unntaket for karanteneplikten.

– Unntaket for personell i samfunnskritiske funksjoner strammes inn, fordi vi er redd for at dette unntaket har blitt brukt for mye og at arbeidsgiver planlegger for dårlig. Hvis det planlegges godt nok, skal personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner forholde seg til de samme reglene som alle andre.

– Personell i slike funksjoner får bare unntak fra karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre test.

Flypersonell får unntak fra innreisekarantene, men det kreves test hver syvende dag som personellet forlater flyet på jobb i røde land. Også andre pendlere får krav om testing hver uke.

Smitten spres i små rom

Ifølge Folkehelseinstituttet er det tegn på at smitteverntiltakene virker.

Det er ikke lenger studenter som knyttes til smittespredning, men uteliv og kulturaktiviteter. Smitten øker mest blant unge.

– Det er lav risiko for stor spredning nasjonalt, moderat risiko regionalt, men stor risiko for lokal spredning, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

– Smitten foregår nå lettest innendørs i små rom, i hus, togkupeer, på busser og steder der man står tett, ansikt til ansikt, som for eksempel på fest, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han oppfordrer alle nordmenn som føler seg litt syke til å bli hjemme og bli der til de har vært helt friske i to dager.

– Skal ikke mer ennn en glipp til

Ifølge Nakstad står vi ved et veiskille mellom en høst med mange restriksjoner og høy smitte, eller en mer normal høst.

– Det er ganske åpenbart at vi er slappere alle sammen enn det vi var. Det svekker hele sikkerhetsnettet vårt, sier Nakstad.

Han påpeker at smittetallet r ligger rundt 1 i flere byer. Det betyr at én person i snitt smitter en ny person med korona.

– Vi får det ikke ned, og må gjøre en innsats. Det skal ikke mer enn en glipp til, så bidrar man til et lokalt utbrudd.

Ifølge Nakstad gir situasjonen ute i verden oss «dessverre lite trøst nå». Flere europeiske land nærmer seg en ny smittebølge.

– Enten må vi gi avkall på friheten vi har, eller bli flinkere til å holde avstand.

18 innlagt med covid-19

18 pasienter med covid-19 er tirsdag lagt inn ved norske sykehus. Det er tre færre enn mandag, skriver NTB.

Ingen av koronapasientene får behandling i respirator, viser en oversikt fra Helsedirektoratet.

Under pressekonferansen onsdag oppfordret Bent Høie kommunene til å få opp beredskapen og forberede seg på lokale smitteutbrudd, mens smitten nå er lav i de fleste kommuner.

– Øv på det dere skal gjøre hvis dere blir rammet av lokale utbrudd eller at det verste skjer, sier helseminister Bent Høie.