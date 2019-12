– Det føles forferdelig, sier Camilla Algrøy om den økonomiske situasjonen det unge paret havnet i.

NRK møter dem i boligen på Ågotnes utenfor Bergen. De to holdt på å drukne i gjeld da de fikk hjelp til å ta tak i økonomien av TV3-programmet «Luksusfellen».

– Det var altfor lett å få nytt lån. Det var bare å ringe banken og si at du trenger penger, sier Aase.

Slutt på å betale gjeld med lån

Lindorff er bransjens største inkassoselskap og håndterer 80.000 skyldnere på vegne av kreditorene. Om lag fem prosent av disse er definert som gjengangere, det vil si at de har flere løpende inkassosaker.

Dette er konklusjonene etter gjennomgang av tallene for tredje kvartal:

Antall inkassosaker fortsetter å øke

Misligholdet øker blant gjengangerne

Renteøkningene på boliglån har begynt å bite

Boligene har sluttet å stige i verdi og dermed er det ikke mulig å utvide lån på bolig.

Gjeldsregisteret hat gjort det vanskeligere å få innvilget nye forbrukslån og mer kredittkortgjeld

Lever på knapp margin

En som er bekymret for denne utvikling er administrerende direktør i Lindorff, Siv Hjellegjerde Martinsen.

BEKYMRET: Sjef i Lindorff, Norges største inkassoselskap, ser at gruppen som har problemer med å betale løpende regninger, får stadig flere inkassokrav. Foto: Lindorff

– De som før slet med å betale løpende regninger synker ned i dypere problemer. De pådrar seg nye inkassosaker, og har stram økonomi. Det skal ikke mye til før de ikke klarer å betale løpende regninger som mobiltelefon-utgifter.

Mange av dem Martinsen snakker om har svært høy boliggjeld og de fire renteøkningene vi har hatt det siste året kan føre til at regnestykket ikke går opp, ifølge Lindorff-sjefen.

Gjengangere

Tallene fra inkassoselskapet viser at gjengangerne typisk har to eller flere forbrukslån som har gått til inkasso. Mange har tidligere løst disse problemene med å ta opp mer forbruksgjeld.

Men det er det slutt på, fordi nå blir de «avslørt» av Gjeldsregisteret. Her går det fram hvor mye usikret gjeld en person har, det vil si forbrukslån og kredittkortgjeld. Denne oversikten gjør at kortselskapene i større grad vil avslå lånesøknader fra folk som allerede er nedsyltet i gjeld.

I hver tredje innkommende inkassosak har skyldner to eller flere forbrukslån som er gått til inkasso, og det har økt de siste årene (se tabell)

Denne trenden kommer trolig bare til å øke fremover. For når långiverne er mer forsiktige med å innvilge nye lån, vil færre saker bli løst med ny kreditt og antall inkassosaker vil stige.

– Dette er urovekkende, og jeg er redd det kan utvikle seg til et samfunnsproblem. Flere vil ikke klare å gjøre opp for seg, spår Lindorff-sjefen.

Ta kontakt

Martinsen oppfordrer folk som sliter med å betale regningene å ta kontakt med inkassoselskapene når kravene kommer og det ikke er nok penger på konto.

– Du må åpne brevet og ta kontakt med oss, så kan vi diskutere en løsning, sier hun, og forteller at selskapet snakker med 3000 personer hver eneste dag.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier gjeld er et stort problem i Norge. Derfor skal gjeldsordningsloven nå endres.

– Etter at vi innførte gjeldsregisteret ser vi har 30.000 nordmenn i snitt har en million kroner i forbruksgjeld med høy rente. Det kan være dramatisk for de det gjelder, sier ministeren.

– Vi skal revidere gjeldsordningsloven for at folk skal få enklere og raskere hjelp. Nå tar det for lang tid og mange venter for lenge. Når gjelda begynner å stige, trenger de å få hjelp raskere.

Fikk hjelp

Nå har paret Algrøy og Aase fått hjelp til å rydde opp i økonomien. De slår fast at mange små utgifter til slutt kan bli store.

SMILER: Camilla Algrøy og Kent W. Aase håper på å være gjeldfri i løpet av de neste tre til fire årene. Foto: Alrik Velsvik / NRK Hordaland

– Man tenker ikke over at en tyggis der eller en cola der faktisk blir ganske mye. De pengene kunne man brukt på for eksempel telefonregning, sier Algrøy.

Ved hjelp av en plan utarbeidet sammen med Luksusfellen håper de å være gjeldfrie i løpet av de tre-fire neste årene.