Inkasso på strøm øker kraftig i Sør-Norge

Antall inkassosaker på strøm økte kraftig i januar, viser tall som NRK har innhentet fra flere inkassoselskap.

Økningen gjelder kun i Sør-Norge, der strømprisen har vært både 5 og 10 ganger prisen i Midt- og Nord- Norge, ifølge analysesjef Magnus Solstad i inkassoselskapet Kredinor.

- Vi kan ta for gitt at det vil komme en betydelig økning i inkassovolumet på strøm de neste to månedene. Det er det ikke tvil om, sier analysesjef Magnus Solstad i Kredinor. Foto: Thomas Brun / NTB

Selskapet er nest størst i Norge målt etter omsetning, og størst i antall saker.

– Dette er en strømkrise for Sør-Norge. Fra Midt-Norge og nordover så ser vi ingen effekt på inkassotallene. Det er prisene der man bor som bestemmer hvor krevende situasjonen er, sier han.

De rekordhøye strømprisene i Sør-Norge fra i fjor høst begynner nå å vises i inkassoselskapenes statistikker.

– Vil øke mye fremover

Det er ubetalte strømregninger for oktober som nå er gått til inkasso.

Kredinor mottok i januar 65 prosent større beløp til inkasso for ubetalte strømregninger, enn i samme måned i fjor. Antall inkassosaker økte med nær en fjerdedel i samme tidsrom.

– Så vet vi at strømprisene økte mye både i november og desember. Resultatet av det er at volumet vi får inn til inkasso vil øke mye også de neste to månedene, det er vi helt sikre på, sier Solstad.

Morten Trasti, gjeldsøkonomi i Intrum, påpeker at veksten i inkassosaker er mindre enn det veksten i strømpriser skulle tilsi. Foto: Creative commons / Trivilino Chiara Myhr

Hos Norges største inkassoselskap, Intrum, var antallet mottatte saker på strøm 50 prosent høyere i januar i år, enn i januar i fjor.

Gjeldsøkonom Morten Trasti sier at veksten i antall saker likevel er mindre enn det som veksten i strømprisene skulle tilsi.

– Problemet størst der prisene er høyest

Selskapet har ikke tall som bekrefter at det nettopp er i Sør-Norge at veksten i inkassosakene er kommet. Men Intrum mener at det sannsynligvis er slik.

– Når prisene i Sør-Norge har vært så mye høyere enn lenger nord, så er det nærliggende å anta at problemet er størst der prisene er høyest, sier Trasti.

– Så det at veksten i inkassotallene i all hovedsak gjelder Sør-Norge er en rimelig antakelse slik dere ser det?

– Det vil jeg si, sier Trasti.

Strømselskapene Fortum og Fjordkraft vurderer begge at antallet saker som går til inkasso som innenfor normalen.

NRK vet at mange strømselskap prøver å være fleksible, og tilbyr både muligheter for delbetaling og betalingsutsettelse.

– Ikke veldig bekymret

Fordi strømprisene økte i både november og desember, er inkassoselskapene sikre på at beløpene som går til inkasso på strøm, vil øke de neste par månedene.

– Samtidig er vi ikke så veldig bekymret for at strømprisene vil føre til omfattende betalingsproblemer. Den viktigste grunnen til det er kanskje at norsk økonomi går godt, arbeidsledigheten er tilbake på på nivåer de var på før pandemien, noe som betyr at betalingsevnen overordnet sett er god, sier gjeldsøkonomen i Intrum.

Selskapene venter at regjeringens strømpakke vil bidra til å redusere betalingsproblemene.

Også Geir Grindland, som er daglig leder i Kristiansandsbaserte Inkassopartner, sier at selskapet ser strømrelaterte inkassosaker har økt betydelig i januar i år mot januar i fjor.

Han er klar på at utfordringene med strømregningene gjelder for strømkundene i Sør-Norge.

– Vi merker at stadig flere sliter med å regninger som de ikke klarer å betale, og vi venter at strømregninger som går til inkasso vil øke enda mer på grunn av vinterens ekstreme strømpriser, sier Grindland.