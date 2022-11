Lønnsforhandlinger for kabinansatte i SAS i Norge har holdt på i over to måneder. Partene står for langt fra hverandre til å bli enige alene.

I morgen starter det frivillig mekling. Spørsmålet er om en tredjepart kan finne løsninger som gjør at SAS kan unngå en ny streik.

Før lønnsforhandlingene startet for de kabinansatte i Norge i september, var de ansatte tydelig på at lønna må opp.

Ellers var de klar for streik.

De synes ikke det er umusikalsk å be om høyere lønn selv om selskapet står i en økonomisk vanskelig situasjon. Grunnen er at de har lave lønninger, og de har hatt lønnsfrys i tre år på rad.

Slutter i SAS, går opp 150.000 i grunnlønn

I oktober hadde 28 år gamle Ingrid Nansve sin siste arbeidsdag i SAS. At hun slutter har én hovedårsak.

– Det er rett og slett på grunn av lønnen. Den er altfor dårlig. Man jobber lange dager, 11–12 timer, og lønna er ikke tilsvarende rett og slett, sier Nansve til NRK.

Som trikkefører skal jeg jobbe to av seks helger. Som kabinansatt jobbet jeg 7 av 8, forteller Ingrid Nansve. Foto: Even Bjørningsøy Johnsen / NRK

Nå har hun startet som trikkeføreraspirant.

Som trikkefører vil grunnlønna i en 100 prosent stilling øke fra 320.000 kroner i SAS – til 470.000 kroner som trikkefører i Sporveiene.

En lønnsøkning på 150.000 i grunnlønn.

I tillegg får hun som trikkefører kveld, natt og helgetillegg.

– Ganske sprøtt at det er så dårlig betalt i SAS. For vi jobber jo veldig, veldig mye. Og det er en ganske viktig jobb i kabinen. Så det er ganske merkelig at lønna er så lav.

Hun forteller at i SAS jobber de mer enn de fleste andre jobber i samfunnet.

– Vi jobber jo 47,5 timer per uke. Rart å ha så lite lønn for så mye jobb.

Hadde du hatt lyst å fortsette i SAS om lønna var bedre?

– Ja absolutt! Jeg hadde aldri slutta om det ikke var for lønna.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Bjerve Sund, er enig at kabinyrket er blitt krevende.

– Kabinyrket er et krevende yrke Det er et yrke som er endret. Før fløy de mandag til fredag. Nå flyr folk helgeturer, mer om sommeren og mindre om vinteren. Det er en endring som SAS også er en del av.

Derfor jobber de kabinansatte mer helger enn før for eksempel, sier hun. Fordi reisemønsteret til passasjerene er endret.

Ansatte i flybransjen er unntatt arbeidsmiljølovens regler om arbeidstidsbestemmelser.

Mange slutter som kabinansatt i SAS nå

Fra mai til oktober har nær 60 kabinansatte i SAS sluttet i selskapet, forteller styreleder i Norsk Kabinforening, Bjarte Stedje.

– Det er veldig mange som har slutta. Og vi har fått indikasjoner på at det er flere som har valgt å slutte i SAS fremover. De går til jobber som har bedre vilkår og bedre lønn, sier Stedje.

– Vi har et tillitsproblem til ledelsen. Hele tida blir vi møtt med nye krav til innsparing. Uansett hva vi gir så er det ikke godt nok, sier Stedje. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Har SAS et bemanningsproblem?

– Vi mener de har det, det er vanskeligere å få tak i kvalifiserte folk. Det er færre søkere til jobbene i SAS nå, sier han.

Samtidig merker de ansatte en økt forespørsel om å jobbe ekstra for SAS. Det renner daglig inn meldinger fra SAS med spørsmål om kabinansatte kan jobbe ekstra vakter, ifølge styrelederen. Det gir økt slitasje.

– Nå når situasjonen er som den er, velger veldig mange å gå til andre yrker. Senest mandag 31. oktober ble nok en oppsigelse levert, forteller Stedje.

SAS mener antall folk som sier opp er lavere enn fagforeningen sier.

– Når man tar utgangspunkt i 60, så inkluderer det også dem som har gått av med pensjon, sier pressesjefen i SAS.

Sund mener det reelle tallet på folk som den siste tiden har sluttet frivillig er drøyt 30.

Sund mener at SAS skal være en attraktiv arbeidsgiver. Både på lønn og vilkår. Foto: Roy Pettersen / NRK

I to år under pandemien var en hel flybransje nærmest parkert. Sund forteller at det skapte en del problemer for luftfarten generelt da alt skulle starte opp igjen. Også SAS har merket at det nå er et strammere arbeidsmarked enn før.

– Vi har rekrutteringskampanjer ute, vi jobber intensivt med å fylle opp de kabinkursene som er. Vi registrerer også at mange ønsker å jobbe hos oss. Men vi ser også at det er et stramt arbeidsmarked. Og det er klart også SAS merker det, sier Sund.

Men fagforeningsledelsen mener det er unormalt mange som slutter. Og de ansatte i kabinen er dyktige folk og attraktive i arbeidsmarkedet, ifølge Stedje. Han får nå varsler om at flere kommer til å slutte utover høsten.

Historisk sett ble de som startet i SAS livet ut påpeker han. Slik er det ikke lengre.

Lavere topplønn enn for 10 år siden

En nyansatt i kabin hos SAS har 25.000 i grunnlønn i måneden før skatt. Men de får ikke en fulltidsstilling. De jobber såkalt 75/ 90 stilling – tilsvarende en stilling på 82,5 prosent, ifølge Norsk Kabinforening.

Lønna blir dermed rundt 20.000 kroner i snitt

– Topplønn er 36.826 kroner. Det er faktisk lavere enn topplønna i 2012 på 37064 kroner. Så nå må det skje en endring, sier Stedje.

De kabinansatte har hatt lønnsforhandlinger med SAS lenge. Uten å bli enige.

Hovedkrav: mer lønn, minst 3,7 prosent opp

Etter flere uker med lønnsforhandlinger står de kabinansatte og SAS fortsatt på hver sin planet opplever Stedje.

– Situasjonen nå er at vi har lagt fram et lønnskrav, samme som frontfaget, på 3.7 prosent. Og etter flere år med lønnsfrys, er det det minste som en arbeidsgiver bør gi oss, sier Stedje.

– Vi har lagt inn moderate krav. Alt vi har bedt om er en lønnsoppgang, sier Stedje. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

Han ramser opp noen av kravene SAS vil ha innfridd:

SAS vil at de skal jobbe flere timer. Opp fra 47, 5 timer i uka til 60 timer i uka.

Antall maks timer på en måned skal øke fra 166 til 190.

De kabinansatte skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet når de er i «stand by» . Og slike dager skal det bli flere av .

– Det gjør det vanskeligere å planlegge, og det blir mer uforutsigbart for de ansatte. Det er det som er vanskelig å svelge, fortsetter han.

Han mener at SAS bør se på andre løsninger å spare inn penger på. Ikke ta fra de som tjener minst, og som har det tøffest.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Bjerve Sund vil ikke gå inn på krav og diskusjoner rundt lønnsforhandlingene i media.

– Når det gjelder enkeltelementer i det totale bildet som arbeidstid og lønnskompensasjon så er det temaer som vi skal ha gode diskusjoner med fagforeningene om i de frivillige meklingene, sier Sund.

Sund tror ikke noen ønsker en streik nå. – Vi har som fokus å bli enige, sier hun. Foto: Roy Pettersen / NRK

Kan gå mot streik

Partene skal torsdag og fredag til frivillig mekling hos riksmekler. Grunnen er at partene ikke har klart å bli enige i lønnsforhandlingene som har pågått i mange uker.

Det er SAS som har bedt om hjelp.

Pressesjef i SAS Norge, Tonje Bjerve Sund bekrefter at det er riktig at det er krevende diskusjoner.

– Vi står i en historisk krevende situasjon. Vi står i en situasjon der vi skal levere på en ambisiøs spareplan. Og derfor har vi nå bedt om hjelp fra en tredjepart som er riksmekler, sier hun.

Målet med den frivillige meklingen som starter torsdag er å komme raskest mulig i mål med en avtale, påpeker hun.

Men blir ikke partene enige der går forhandlingene til tvungen mekling med fare for ny streik i SAS.

– I verste fall kan det bli en konflikt. Hvis ikke mekling fører fram, sier Bjarte Stedje, leder i Norsk Kabinforening.

Vi må ha en arbeidsplass vi kan leve av og med. Det har vi ikke nå, fortsetter han. Lønna i SAS er nå så lav at det skaper problemer for de kabinansatte å betale lån, huseleie og strøm for eksempel, avrunder Stedje.

Ny framtid for Ingrid

Ingrid Nansve ser fram mot et nytt kapittel i livet. I Sporveiene. Hun tror det blir veldig spennende og gøy.

Ingrid Nansve tror det blir veldig rett for henne å kjøre trikk. Veldig spennende, sier hun. Foto: Even Bjøringsøu Johnsen / NRK

På SAS-lønnen har hun måttet tenke seg godt om før hun kjøpte seg noe, eller om hun skulle gjøre noe kjekt.

Med bedre lønn ser hun fram til å kunne spare til å kjøpe leilighet eller hus, gjøre mer hyggelige ting, å lage fremtidsplaner med samboeren.

– Det har jeg ikke hatt råd til på SAS-lønnen, avslutter hun.