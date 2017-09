Ingen vil ha MDG-Rasmus i regjering: Kan bestemme Norges neste regjering

MDG ligger an til å ligge på vippen etter valget. Det betyr at det er de som kan sikre landets nye regjering flertall og regjeringsmakt.

– Vi er det eneste virkelige sentrumspartiet i norsk politikk, og det mest samarbeidsvillige. Vi vil ha Frp ut av regjering, og vi er åpne for å snakke med både Høyre og Arbeiderpartiet for å se hvem som drar Norge i riktig retning, sier Rasmus Hansson.

Han får imidlertid en kald skulder av Erna Solberg.

– Det MDG har sagt i denne valgkampen, er avstanden altfor stor til at et flertall med disse fire borgerlige partiene kan være samme med med MDG. Det er sikkert saker i Stortinget vi kan få hjelp av MDG, men de ultimate kravene han har stilt, er helt uaktuelle, sier Høyres Erna Solberg.

Det gir Hansson og MDG få muligheter.

– Hvis Erna Solberg heller vil gå i opposisjon enn å snakke med MDG om å hvordan vi kan få en klimavennlig politikk for Norge, er det hennes valg. Da vil vi snakke med Jonas Gahr Støre. Så er det opp til han hva han vil gi oss på klimapolitikk. Han vil ikke sitte trygt, vi bruke vår vippeposisjon, sier MDG.

Styringsvillige Støre utelukker MDG i regjering

Problemet er at han får en kald skulder også der.

– Ap er klar til å danne regjering og gi landet en annen kurs. Hvis de vi har regjert med før, får flertall på mandag, tror jeg en flertallsregjering med oss tre er det det blir. Hvis de borgerlige mister flertallet, ser jeg det som mitt oppdrag å danne regjering, og vi vil stille mistillit til Solberg, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han gjentar imidlertid det han har sagt tidligere i valgkampen.

– Det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå i regjering med Rødt eller Miljøpartiet De Grønne (MDG). Det er av respekt for forskjellene i politikken og for deres og våre velgere, sa Støre til VG tidligere i valgkampen.

Det får Hansson til å stusse.

– MDG har stilt ett krav, det er fint om Ap får med seg hvert fall det. Det gjelder at vi må slutte å lete etter olje. Det kravet gjelder regjering, en parlamentarisk samarbeidsavtale. MDG kan utvilsomt komme til enighet med Ap om skole og eldreomsorg, så det er ikke så store forskjeller, så det forbauser meg at motstanden er så sterk, sier Hansson.

Knut Arild freder Erna

Torsdag valgte et annet av sentrumspartiene, KrF, side. Etter å ha blitt kurtisert av Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre i et drøyt år, gikk KrF-leder Knut Arild Hareide ut og gjorde det klart at KrF ikke vil felle Erna Solberg som statsminister dersom det blir borgerlig flertall og Solberg velger å fortsette med Frp i regjering.

– Hvis Erna velger å fortsette med den regjeringen hun har nå, så sier jeg nå at det er naturlig at hun blir sittende. Hun er den statsministerkandidaten vi går til valg på. Samtidig vil vi da ikke bli et støtteparti for en blåblå regjering, sa Knut Arild Hareide til NRK.

– Hvorfor avklarer du dette nå?

– Fordi flere meningsmålinger tyder på at KrF kan bli et vippeparti, og da synes jeg velgerne har krav på å få vite hvor vi står. Samtidig er ikke dette et nytt budskap, jeg tror dette har vært forståelsen i mediekretser lenge. Da synes vi det er riktig å fortelle at det er sånn det er.

Overfor NRK understreket Hareide samtidig at han ikke vil støtte Ap dersom det blir borgerlig flertall:

– Vi vil ikke sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister, sa Hareide.