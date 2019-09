Ingen togstreik i Vy

Det var varslet at togtrafikken på Østlandet kunne bli rammet av streik tirsdag dersom partene i lønnsoppgjøret i Vy ikke ble enige.

Men det ble ingen togstreik da Norsk Jernbaneforbund og Vy er enige om at det skal jobbes fram et felles regelverk for jernbanen i Norge.

Det skriver Norsk Jernbaneforbund i en pressemelding.

– Vi har mot alle odds fått på plass en avtale om opplæring og bemanning i Vy. For oss er dette et viktig gjennomslag, sier Jane Brekkhus Sætre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Les også: Vy vil ikke si hvor mye togstansen kostet dem

Felles regelverk

NJF og Vy er enige om at det skal jobbes fram et felles regelverk for jernbanen i Norge gjennom Jernbanevirksomhetenes Sikkerhetsforening.

– Vi er enige om veien videre, for å etablere et felles regelverk for alle selskaper på norsk jernbane. Dette er viktig for ansatte, selskapet og ikke minst tryggheten til de togreisende i årene som kommer, sier Sætre.

NJF har forhandlingsrett i kommende lønnsoppgjør, og dermed muligheten til å påvirke konduktørenes arbeidssituasjon også i årene som kommer.

– Spekter og Vy er fornøyd med at meklingen med LO og Jernbaneforbundet førte fram, og at det dermed ikke blir en togstreik som ville rammet passasjerene og svekket Vys konkurranseevne, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Jane Brekkhus Sætre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund forteller at det er et viktig gjennomslag for dem. Foto: Kristian Brustad / NFJ/NTB

Ingen endring i utdanningskrav

Stridens kjerne var ansattes medbestemmelse.

Både Spekter/Vy og LO/Jernbaneforbundet aksepterte i går kveld forslaget fra mekleren.

– Jeg er først og fremst fornøyd med at vi har blitt enige med LO og Jernbaneforbundet, slik at vi unngikk en streik som ville rammet togpassasjerene hardt. Økonomisk sett er løsningen i tråd med normen fra frontfaget, sier Bratten.

Totalt kunne 63 konduktører blitt tatt ut i streik. Konsernsjef Geir Isaksen i Vy, sier at han er fornøyd med at streik ble unngått.

Før 15. juni i år, var bemanning og opplæring av konduktørene spesifisert i form togframføringsforskriften. Denne forskriften er erstattet av EU-direktiver.

EU-regelverket legger en målsetting om hvordan det skal være, men det er opp til togselskapene å definere. Det nye EU-regelverket sier heller ingenting om hvor mange konduktører det skal være i togene. Dette ansvaret er overført til togselskapene.

– Vi har også blitt enige om at det ikke skal gjøres endringer i utdanningskrav for konduktører eller normer for bemanning i tog frem til hovedoppgjøret i 2020, sier Isaksen.