Ingen streik i SAS fra onsdag

– Det er fordi det er komplekse spørsmål som skal få en løsning, sier den norske riksmekleren Mats Wilhelm Ruland til pressekorpset i Stockholm ved 00.30-tiden natt til onsdag.

Tidligere tirsdag kveld sa Ruland følgende til NRK:

– Det har vært noe framgang gjennom dagen, men det gjenstår ganske mange spørsmål som må på plass før vi har en løsning.

Riksmekler Mats Ruland i en pause under meklingen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Han er en av seks meklere som er i Stockholm for å forsøke å løse flokene mellom piloter fra tre land og selskapets ledelse. Fristen for å bli enige gikk opprinnelig ut ved midnatt natt til onsdag.

Nå har altså partene blitt enige om å forhandle i tre dager til. En eventuell streik starter dermed først på lørdag.

SAS Pilot Group, en av fire foreninger med piloter som truer med streik, sendte ut en pressemelding natt til onsdag. De gjorde det klart at det fortsatt er stor fare for streik.

– Streiken kan bare unngås om SAS viser en virkelig vilje att komme oss i møte. Nå velger vi å gi motparten ytterligere en sjanse til å gjøre akkurat det, sier Martin Lindgren, leder av SAS Pilot Group.

Tidligere i tirsdag var Roger Klokset, lederen for Norske SAS-flygeres Forening (NSF), i kampmodus.

– Vi kan ikke leve med å jobbe i et selskap som ikke oppfører seg og som ikke følger etiske retningslinjer og standarder for hvordan man gjør ting i Skandinavia, sier han til NRK.

Roger Klokset møtte NRK før meklingen i Stockholm gikk inn i sine avgjørende timer. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Et sentralt tema i meklingen er bråket rundt datterselskapene SAS Link og SAS Connect.

Pilotforeningene hevder SAS ødelegger «den skandinaviske modellen» gjennom å ansette piloter til lavere lønn i datterselskaper og så la disse pilotene fly SAS-ruter.

SAS-ledelsen hevder på sin side at pilotene forsøker å skaffe seg vetorett over styringen av selskapet.

– Det er utrolig viktig at vi finner en løsning, og den kan bare finnes ved forhandlingsbordet. Vi legger derfor alt vårt håp i at det ikke blir en konflikt, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i en pause i meklingen i kveld.

Streik kan ramme SAS hardt

Striden har fått fire pilotforeninger til å true med streik for alle sine 900 piloter. Den vil i så fall true med å velte et hardt presset flyselskap. Analytikere har anslått at en streik vil koste SAS 80–100 millioner kroner om dagen.

Klokset er klar over at pilotene ved en streik setter egne arbeidsplasser i spill.

– Helt klart, og det må SAS-ledelsen ta inn over seg. Vi ofrer ikke den skandinaviske modellen for å redde et selskap, heller ikke SAS, sier Klokset.

Den danske fagforeningen FPU er sterkt kritiske til trusselen om streik.

Klokset hevder arbeidsforhold i bransjen er viktigere enn selskapet SAS:

– Jobbsikkerheten til mine medlemmer er ikke lenger knyttet til SAS som selskap slik som SAS driver i dag. Den er knyttet til deres erfaring og kompetanse og at folk må fly fra A til B i Skandinavia i framtida også, sier han.

Vil ramme tusenvis av passasjerer

KØ: Bildet er fra da det var streik i SAS 2019. Det ble det fort køer av frustrerte passasjerer.

De fire pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark forhandler sammen som SAS Pilot Group (SPG). Skulle rundt 900 SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark gå ut i streik, vil det ramme store deler av selskapets trafikk.

Ifølge NTB vil tre av fire SAS-avganger fra Gardermoen i morgen trolig bli innstilt.

Rundt 45.000 passasjerer vil bli berørt, skriver E24.

– Jeg tenker mye på passasjerene som blir rammet ved inngangen til den første ordentlige sommerferien på tre år. Vi synes det er ekstremt fortvilende at SAS-ledelsen har satt oss i denne situasjonen, og vi ønsker ingen ting annet enn en løsning uten konflikt, sier Klokset.

I Norge har Norsk Flygerforbund levert plassfratredelse for 254 piloter, mens Parat har meldt plassfratredelse for 148 piloter. Disse kan tas ut i streik fra første dag dersom det ikke blir enighet.

En streik vil også ramme SAS økonomisk i en tid der selskapet kjemper for å overleve. Tidligere i dag avslo den norske regjeringen å gå inn med friske penger i SAS.

Tilbyr ombooking

SAS sendte forrige uke ut en melding til sine kunder, hvor de tilbyr gratis ombooking til kunder som har en flyreise etter onsdag 29. juni. Nå er det klart at en eventuell strek tidligst vil starte 2. juli.

En ny flystreik kan føre til ytterligere press for de som skal på sommerferie i Europa. Mange flyplasser er allerede rammet av kaoset.

Det gjelder spesielt de store knutepunktene som Amsterdam, Frankfurt, Brussel, Paris og London. Dette kan fortsette utover sommeren, ifølge NTB.

Hovedutfordringen for flyplassene har vært mangel på bemanning til å håndtere bagasje og passasjerer. I tillegg er det også streikefare blant andre flyselskap.

Dette har du krav på ved en flystreik Ekspandér faktaboks * Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet. * Ombooke deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig. * Ombooke deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett. Så mye har du krav på i kompensasjon: * 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km * 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km. * 600 euro for alle øvrige flygninger Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt, med mer enn * 2 timer ved flygning opptil 1500 km * 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km * 4 timer for alle øvrige flygninger Har du lidd økonomisk tap: Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av innstillingen. Kilde: Forbrukerrådet

Permitteringsvarsel

I Norge er det sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte i SAS. Etter det NRK kjenner til, varsler flyselskapet at samtlige av medarbeiderne i Norge kan bli permittert.

– Ved en eventuell streik vil selskapet gjøre konkrete vurderinger av eventuelle permitteringer, i tråd med de effektene en eventuell streik vil få, skrev pressesjef i SAS, Tonje Sund, i en e-post til NRK forrige uke.

VURDERINGER: Dersom det bli streik ved midnatt anbefaler pressesjef i SAS, Tonje Sund, passasjerer å sjekke status på flyvning via nettsidene eller i app.

Krever jobbene tilbake

I tillegg til den betente meklingen, har også SAS-piloter stevnet selskapet for arbeidsretten.

Under pandemien mistet 560 SAS-piloter jobben. Pilotforeningene mener disse har krav på å få jobbene tilbake når behovet melder seg.

I stedet måtte de oppsagte pilotene søke jobb på nytt i datterselskapene SAS Link og SAS Connect

Pilotforeningene mener SAS på den måten prøver å omgå sine forpliktelser til å hente tilbake de oppsagte pilotene til morselskapet.

De krever at rundt 450 piloter, som ble oppsagt under pandemien, skal få jobbene sine tilbake.