Hovedstyret i Norges Bank har vedtatt å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent.

– Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi. Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret viser i sin begrunnelse til at grunn til å vente at inflasjonen vil bli lavere enn det Norges Bank tidligere har forventet.

– Vi har undervurdert nedgangen i inflasjonen, sier Olsen.

Frykter at lavere rente vil gjøre boligmarkedet enda hetere

Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer, mener sentralbanken.

Men i motsatt retning trekker hovedstyret frem at det går bedre i realøkonomien, og ledigheten har avtatt. Norges Bank ser for seg at med en styringsrente nær dagens nivåer vil prisveksten etter hvert ta seg opp igjen.

– En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, sier Olsen.

DnB Markets skriver i en markedsoppdatering at sentralbanken justerer ned den såkalte rentebanen mer enn det som var ventet.

– Det underbygger vår forventning om at styringsrenten blir værende på dagens nivå i lang tid fremover, skriver seniorøkonom Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Rentedom som ventet

Sist gang sentralbanken endret styringsrenta var i desember 2015, da renta ble satt ned med 0,25 prosentpoeng til dagens nivå.

Rentebeslutningen er på linje med det et flertall av analytikerne ventet på forhånd.

Både DnB, Nordea og Handelsbanken har sendt ut markedsrapporter torsdag morgen hvor ekspertene venter uendret rente. I en en undersøkelse Reuters gjennomførte i forkant ventet 17 av 17 økonomer uendret rente.