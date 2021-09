Ingen rekorder for SV, men: – Vi kommer til å kreve radikal forandring

Saken oppdateres.

– Det er mange ting vi ennå ikke vet. Men mye tyder på at vi har nådd det vi satte oss som mål: Nemlig å gi et avgjørende bidrag til at dette landet får en ny regjering, en ny retning, sa Audun Lysbakken til et jublende Rockefeller klokken halv elleve mandag kveld.

De rødgrønne hadde et solid flertall da prognosene ble sluppet klokken 21.00. En flertallsregjering med Ap, Sp og SV er innen rekkevidde.

Ifølge de foreløpige prognosene fra Valgdirektoratet klokken 22.30, fikk SV 7,3 prosent av stemmene og 12 mandater på Stortinget. De siste timene har de vippet mellom dette og en oppslutning på 7,7 prosent og 13 mandater.

Det er uansett en oppgang siden 2017, da partiet endte med 6 prosent og 11 mandater.

Men det er ikke det store hoppet de kanskje hadde håpet på – eller oppslutningen det lå an til i flere målinger. Det hadde riktignok partilederen tatt høyde for da han ankom valgvaken.

– Også de laveste målingene vil bety en veldig solid fremgang for oss, sa Lysbakken tidligere i kveld.

Det er duket for fest på Rockefeller. Men med langt færre deltakere enn vanlig. Foto: Louise Thommessen / NRK

– Dette blir et oppbruddsvalg

Fra scenen på Rockefeller var han tydelig begeistret for det som kan bli en endring i kursen på norsk politikk.

– Dette er blitt et oppbruddsvalg. Det ser vi på SVs resultat og de andre partiene som ønsker skikkelig forandring. Folk som er lei av forskjellene i samfunnet vårt. Det viser at tiden er inne til en kraftig forandring i forskjells-Norge, sa Lysbakken.

– Dette ble et klima- og miljøvalg. At mange krever at Norge endelig skal skifte kurs, og handle mot klimakrisen. Vi skal sørge for at det blir forandring.

SV-lederen sa at han er strålende fornøyd med all fremgang.

– Det som det ikke er noen tvil om, er at SV går solid fram, og de partiene som krever forandring går solid fram, så dette skal vi bidra til. Det er politikken som avgjør. Vi kommer til å kreve radikal forandring, at en ny regjering skal sørge for å få forskjellene ned, og utslippene ned. Blir det for slapt, går vi i opposisjon. Politikken betyr alt, sa Lysbakken.

Spådde et rekordår

SVs valgvake på Rockefeller er ikke som det en gang var, hviskes det på presserommet. Det vil si: Som det var før pandemien.

Partiet har holdt valgvaken sin her i en årrekke. Denne gangen er det duket (med hvite duker, vel å merke) for langt færre deltakere enn tidligere. Det kunne knapt høres på jubelen i salen i det prognosene ble sluppet klokka 21.00.

Slik var det kanskje også ved forrige stortingsvalg. SV var en av de store vinnerne i 2017. Partiet fikk den gangen prosent oppslutning og 11 representanter på Stortinget.

I de siste målingene har SV vært på god vei til å kapre flere plasser på Løvebakken. Og flere en de nå ligger an til å få.

I Norfaktas siste måling to dager før valget, lå Ap, Sp og SV an til å få et knapt flertall med 87 mandater i Stortinget. Hadde man lagt denne målingen til grunn, ville SV fått 15 mandater. Her ville også de tre partiene fått flertall i regjering uten støtte fra Rødt eller MDG.

Slik har SV gjort det i tidligere valg Ekspandér faktaboks 2017: 6 prosent, 11 mandater 2013: 4,1 prosent, 7 mandater 2009: 6,2 prosent, 11 mandater 2005: 8,8 prosent, 15 mandater 2001: 12,5 prosent, 23 mandater 1997: 6 prosent, 9 mandater 1993: 7,9 prosent, 13 mandater 1989: 10,1 prosent, 17 mandater 1985: 5,5 prosent, 6 mandater 1981: 4,9 prosent, 4 mandater 1977: 4,2 prosent, 2 mandater 1974: 11,2 prosent, 16 mandater

NRKs siste supermåling før valget viste derimot at de tre partiene lå an til å miste flertallet. I dette scenarioet lå SV an til å kare til seg 14 mandater på Stortinget, altså tre flere stortingsplasser.

Partimedlemmer bestemmer

Så mange mandater, ser det ikke ut til at de får. En av årsakene til dette, er at flere partier kjemper rundt sperregrensa.

– Jeg er veldig fornøyd med oppslutningen. Så er det sånn som du sier at vi kan få litt dårlig betalt for den. Men det er jo på grunn av den trengselen i korridoren rundt fire prosent. Hvis alle kommer over så får vi litt dårligere betalt enn vi ellers ville fått, sier Lysbakken.

Men en ting er han tydelig på:

– Det finnes ikke et flertall på røgrønn side uten SV.

Også Karin Elisabeth Kaski er glad for at SV trengs for å komme dit.

– Vi er klare til å gå inn i regjeringsforhandlinger etter valget. Vi trengs for å få en ny rødgrønn regjering, og vi må ta ansvaret med å ta med den folkebevegelsen for rettferdig fordeling og en ambisiøs klimapolitikk inn i regjeringsforhandlingene.

Hva SVs medlemmer i det ganske land mener om et mulig regjeringssamarbeid, har aldri vært viktigere.

SVs landsmøtet vedtok i april at en eventuell regjeringsplattform må godtas av partiets medlemmer gjennom en uravstemning for at SV vil gå inn i regjering. Sånn sett blir det altså medlemmene som avgjør om SV sitter med en god bit av makten på Løvebakken de neste fire årene.

Rykker frem i Oslo

Ifølge de siste prognosene ligger SV an til en oppslutning på 14 prosent i Oslo. Det var på forhånd spådd at de ville gjøre et historisk godt valg i hovedstaden.

Hvis dette blir det endelige valgresultatet, vil SV få inn tre mandater fra Oslo på Stortinget.

– Jeg er veldig glad for at vi ligger så godt an i Oslo, som jeg har drevet valgkamp i. At vi kan få tre stykker inn fra Oslo vil være historisk for oss. Jeg mener vi har drevet den beste valgkampen vi kunne drive, sier Kaski til NRK.

Også Marianne Borgen er tydelig på at tre representanter fra Oslo vil være en seier.

– Det vil gjøre det mye lettere for oss å oppnå våre mål i vår by, nemlig å gjøre byen mer klima- og miljøvennlig og å få ned forskjellene, sa Borgen til NRK før prognosene kom.

– Vi har vært gjennom noen opp- og nedturer

Reaksjonene på Rockefeller er mange. Og positive, selv om jubelen ikke er like øredøvende som en kanskje hadde sett for seg med målingene til grunn.

– SV har vært gjennom opp- og nedturer både i valgkamp og på valgvake før, så vi har ikke tatt noen ting for gitt. Det vi har drevet valgkamp for nå er et nytt rødgrønt flertall og et regjeringsskifte, og det får vi nå, sier Kaski til NRK.

– Vi er klare for makt, om de andre partiene er med på en offensiv plan for å få ned utslipp og få ned forskjeller, sier nestleder i SV Kirsti Bergstø etter at de første prognosene ble sluppet.

– Det ser ut som velgerne i Norge har gitt en veldig tydelig beskjed om at det er på tide med regjeringsskifte, fortsetter hun.