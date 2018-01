Ingen nye spor etter savnede Janne (36)

I hele dag har kriminalteknikere undersøkt områdene rundt Brumunddal på jakt etter nye spor etter savnede Janne Jemtland (36).

11 dager har gått siden hun forsvant fra hjemmet sitt, men fortsatt er det ingen som vet hva som har skjedd med 36-åringen.



Politiet opplyser at de har mottatt en rekke tips fra publikum, og at det var på bakgrunn av disse tipsene politiets kriminalteknikere gjorde undersøkelser i de aktuelle områdene.

I tillegg til dette fortsatte politiet med rundspørringer rundt om i Brumunddal.

Politiadvokat André van der Eynden sier til NRK at de stadig jobber med å skaffe seg et bilde av hendelsesforløpet, men at de store spørsmålene fortsatt står ubesvart.

– Stikkordene nå er kartlegging og systematisk gjennomgang av tipsene vi har mottatt. Vi har ingen mistenkte eller siktede, og har ikke hatt noen vesentlige gjennombrudd til nå, sier han til NRK.

Mange tipsere

Forsvinningen er det store samtaleemne i Brumunddal, og ifølge politiet har det kommet inn en rekke tips fra publikum.

Politiet jobber nå med taktisk og teknisk etterforskning for å kartlegge bevegelsene til den savnede kvinnen, og for å skaffe seg et bilde av hvem som var i Brumunddal den natten hun forsvant.

De to mest konkrete sporene de har til nå, er blodsporene som ble funnet like utenfor Brumunddal sentrum den 4. og 6. januar.

Disse blodsporene blir kalt "spor 1" og "spor 2", men van der Eynden sier at de foreløpig ikke vet kronologien på når disse sporene dukket opp i terrenget.

Det betyr at sporene ikke gir noen indikasjon på hvilken retning 36-åringen har beveget seg.

– Vi mottar veldig mange tips som går på blod og blodspor ute i terrenget. Vi jobber fortløpende med å sjekke ut disse tipsene, sier van der Eynden.

NRK var til stede da flere slike tips ble undersøkt tirsdag, men ingen av tipsene viste seg å være menneskeblod og ble dermed sjekket ut.

INGEN NYE SPOR: Politiet rykket ut og undersøkte områder som publikum har tipset om. Foreløpig er ikke politiet noe nærmere noe svar på hva som har skjedd med Janne Jemtland. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mobiltelefonen til Janne slo inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum den natten hun forsvant, men politiadvokaten ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer om telefonen, utover at den slo inn på basestasjonen.

Letingen etter savnet kvinne (36) i Ringsaker Ekspandér faktaboks Janne Jemtland (36) fra Brumunddal har vært savnet siden 29.12.2017.

Siste observasjon er da hun tok drosje hjem fra romjulsfest med mannen sin i 02-tiden.

Telefonen hennes slo inne på en basestasjon i Brumunddal sentrum 05.50 den 29.12.

Hun ble meldt savnet av sin ektemann dagen før nyttårsaften.

4.1.18: Funn av blod ved Fagerlundvegen utenfor Brumunddal sentrum. 5.1: Bekreftet at blodet tilhørte den savnede kvinnen.

Letingen og etterforskningen ble trappet opp.

6.1: Funn av blod ved Lillehaugvegen ca en km fra det første blodfunnet. 7.1: Bekreftet at også dette blodet tilhørte den savnede.

Omfattende søk rundt funnstedene har foreløpig ikke gitt nye funn.



Forberedt på dårlige nyheter

Janne Jemtlands bror, Terje Oppheim, sier til NRK tirsdag ettermiddag at han og resten av familien håper søsteren blir funnet i live, men at de er forberedt på dårlige nyheter.

– Det er en uforklarlig følelse. Vi går rundt og forbereder oss på forferdelige nyheter. Vi håper hun er i live, men mulighetene for det blir tynnere og tynnere, sier han til NRK.

Mer bistand fra Kripos

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at Kripos vil sende ytterligere bistand. Fra og med onsdag vil det dermed være åtte Kripos-medarbeidere som bistår lokalt politi i etterforskningen.

– Vi etterforsker for full styrke og får økt taktisk bistand fra Kripos, sier politiadvokaten.

Han sier at politiet fortsatt er avhengig av tips fra publikum, og oppfordrer alle som kan sitte på informasjon til å ta kontakt.

– Vi tar imot og verifiserer alle tips som kommer, sier han til NRK.