Ingen norske statsborgarar evakuerast frå Gaza i dag

Oversikta inneheld namn og andre personlege opplysningar om dei 596 personane. Mange har doble statsborgarskap.

UD stadfestar at det ikkje er nordmenn på lista over dei som får krysse grensa i dag. Det var heller ingen nordmenn som fekk kryssa den i går, då grenseovergangen fyrst opna.

Torsdag venta palestinarar med dobbelt statsborgarskap på løyve til å få kryssa grensa til Egypt. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Departementet oppmodar framleis nordmenn på Gaza om å ikkje bevege seg mot Rafah-overgangen før dei står på lista.

Til NRK seier UD at dei jobbar med å få nordmenn over grensa, og at dei er i kontakt med dei som har innflytelse over utreise-prosessen.

– Det er ikkje nordmenn på listene og diverre kan me ikkje seia noko om når det vil skje. Me arbeider framleis intenst med dei aktørane som tek desse avgjerslene for å få vita når nordmenn kan reisa ut, seier Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i UD.

Ho seier vidare at UD framleis held kontakt med nordmenn som ynskjer å reisa. Det er over 200 nordmenn i Gaza.

Dei 596 er fordelt på fylgjande land Ekspander/minimer faktaboks USA: 400

Belgia: 50

Nederland: 20

Sri Lanka: 17

Sveits: 11

Nord-Makedonia: 4

Italia/FN: 4

Bahrain: 6

Tsjad: 2

Hellas: 24

Azerbaijan: 8

Sør-Korea: 5

Kroatia: 23

Ungarn: 20

Mexico: 2

Avgrensa flyt over grensa

Torsdag skriv det egyptiske utanriksdepartementet at dei vil hjelpa til med å evakuera 7000 utanlandske statsborgarar frå Gaza dei neste to vekene. Det melder nyheitsbyrået AFP.

Ifylgje Egypt sin viseutanriksminister Ismail Khairat skal det vera snakk om personar med tilknyting til meir enn 60 ulike land.

I dei fyrste vekene av krigen var Rafah-grenseovergangen til Egypt stengd. Det var såleis ingen veg ut av Gaza.

Laurdag 21. oktober blei grensa delvis opna. Då for å sleppa inn lastebilar med naudhjelp.

Etter den fyrste leveransen med naudhjelp blei Rafah-overgangen stengd att. Sidan har den opna att, men det er relativt få lastebilar som får køyra inn i Gaza.

Her åpner Rafah-grensen mellom Gazastripen og Egypt

Fyrst onsdag denne veka kom det meldingar om at meir enn 335 utanlandske statsborgarar hadde fått forlata Gaza gjennom Rafah-overgangen mot Egypt.

I tillegg hadde 76 skada palestinarar fått løyve til å krysse grensa. Det skriv AFP.

Fram til juli i år var det i snitt 27.000 menneske som passerte Rafah-grensa kvar månad, syner tal frå FN sitt kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).