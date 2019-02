Ingen livstegn på fire måneder – familien nekter å gi opp håpet

Under en pressekonferanse torsdag, sa politiet for første gang at de ikke nå kunne utelukke at mangelen på livsbevis kan skyldes at noe har tilstøtt Anne-Elisabeth Hagen under, eller i etterkant av den antatte bortføringen.

Håper fortsatt

– Det er klart at familien er bekymret over at det har gått så lang tid uten at vi har fått høre noe fra Anne-Elisabeth. Men samtidig har familien et godt håp om at hun er i live, og at de snart vil få henne tilbake, sier familiens bistandsadvokat Arild Holden til NRK torsdag ettermiddag.

I dag er det fire måneder siden 69-åringen forsvant.

SAVNET: Hverken politiet eller Anne-Elisabeth Hagens familie har mottatt noe livstegn etter at 69-åringen forsvant i oktober i fjor. Foto: Politiet, med tillatelse av familien

– Det er åpenbart bekymringsfullt. Nå er det gått fire måneder uten livsbevis, til tross for at familien via bistandsadvokat gjentatte ganger har etterlyst akkurat dette, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK. Han leder den omfattende etterforskningen.

Intens

En av teoriene politiet nå vurderer, er om 69-åringen kan være død.

– Den vurderingen ligger fortrinnsvis i den tiden som har gått. Ser vi på tilsvarende saker, om vi står overfor en bortføring – slik vi antar, så er det gått lang tid. De fleste av disse sakene løses på langt kortere tid enn det vi nå står overfor, sier Brøske til NRK.

BEKYMRET: – Det er åpenbart bekymringsfullt. Nå er det gått fire måneder uten livsbevis, sier politiinspektør Tommy Brøske. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Siden den 31. oktober i fjor har politiet drevet en intensiv etterforskning, men de står fortsatt uten noen svar på hvor 69-åringen befinner seg, eller hvem som kan ha tatt henne.

Brøske bekrefter at hovedteorien fortsatt er at hun ble bortført fra Sloraveien på Lørenskog mot sin vilje, og at saken etterforskes som en bortføringssak.

– Frem til vi gjør nye vurderinger, eller får nye holdepunkter for at Anne-Elisabeth Hagen er i live, så holder vi hovedteorien vår slik den er nå: at dette er en bortføringssak, sier han til NRK.

Bekymret

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, har ved flere anledninger gått ut på vegne av familien og bedt om å få et livstegn.

Familien Hagens bistandsadvokat, Svein Holden. Foto: Runar Jørstad / NRK

Den siste kommunikasjonen med den antatte motparten var i forkant av 11. februar i år. Holden sier til NRK at familien fortsatt har tro på en løsning.

– Vi snakker ikke som nye om konkrete tidsforløp. Vi konstaterer at det allerede har gått lang tid, og er forberedt på at det kan ta enda lengre tid, sier han.

Bistandsadvokaten gjentar også det samme budskapet til de som kan ha bortført 69-åringen.

– Budskapet er det samme som tidligere. Vi ønsker å få en bekreftelse på at Anne-Elisabeth lever, og deretter er vi innstilt på å gå inn i en prosess med å få henne tilbake, sier han.