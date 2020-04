Ingen land vil ta imot cruisepassasjerene: – Vi lever i en boble

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Cruiseskipet Wilhelmsen er om bord i, befinner seg for øyeblikket utenfor den arabiske halvøy, på vei mot innseilingen til Suezkanalen.

Den 117 dager lange seilasen skulle opprinnelig avsluttes den 29. april i Roma. Mye har forandret seg siden han og medpassasjerene mønstret om bord den 3. januar, men på skipet råder det fortsatt god stemning, ifølge 74-åringen.

– Det er veldig god stemning, altså. Du skulle ikke tro det var sånn, men når vi ser på TV-en blir vi litt nedslått da, sier Wilhelmsen. Foto: Privat

– Når vi hører om det som skjer i Norge og i andre land, så lever vi i en nydelig boble her om bord, sier han til NRK.

Wilhelmsen er selv en pensjonert sjømann og seilte i mange år cruiseskip i Karibia. Han sier han aldri har opplevd et seilas som det han nå er med på.

Siden skipet forlot havn i Roma i januar har koronavirusutbruddet blitt en verdensomspennende pandemi, men om bord på MSC «Magnifica» har det ikke blitt meldt om sykdomstilfeller.

Han og passasjerene kan gå fritt rundt på båten. Treningssenteret er åpent. Det samme er kjøkkenet som fortsatt serverer frokost, lunsj og middag.

På dagene samles de rundt svømmebassenget på soldekket.

– Vi lever i en boble, gjentar 74-åringen.

Wilhelmsen sier han er én av totalt ni nordmenn om bord på skipet, og at det totalt er ca. 70 skandinaver om bord.

BLI OM BORD: Passasjerene måtte bli værende på skipet da det la til kai i Freemantle. Foto: Stringer / Reuters

Problemer i Australia

Reiseruten til skipet innebar egentlig å besøke 43 destinasjoner i 23 forskjellige land. Som følge av koronaviruset ble dette umulig.

Ifølge Wilhelmsen har han ikke satt fot på tørt land på nærmere én måned.

Da skipet ankom byen Hobart i Australia den 13. mars ble passasjerer og mannskap nektet å gå i land. Det samme skjedde da skipet ankom Sydney to dager senere.

Den 19. mars fikk om lag 240 passasjerer lov til å gå i land i Melbourne. Passasjerene ble undersøkt for smitte og sendt videre til isolasjon, skriver den engelske avisen The Guardian.

Da skipet ankom byen Freemantle den 24. mars fikk det kun lov til å fylle drivstoff. Politi og kystvakt passet på at ingen forlot skipet.

– Da vi kom til Australia så var det ingen andre av landene vi skulle til anløpende som ville ha oss. De ville ikke ta imot cruisepassasjerer. Og det var kanskje det greieste, sier Wilhelmsen.

Kokk forlot skipet

For to dager siden gjorde MSC «Magnifica» et stopp utenfor kysten av Sri Lanka, for å fylle drivstoff. Da gikk også en av skipets kokker av borde.

Anura Bandara Herath var som den eneste av mannskapet fra Sri Lanka, og fikk derfor reise hjem.

– Ingen om bord er smittet, men hvis jeg ikke forlot skipet nå ville det bli veldig vanskelig for meg å vende hjem hvis jeg først havnet i Europa, skriver han på Facebook.

Bilder fra en lokal TV-kanal viser hvordan kjøkkensjefen ble fraktet i land og umiddelbart håndtert i tråd med smittevernreglene.

PÅ VEI TIL FRANKRIKE: Seilasen skulle egentlig avsluttes i Roma den 29. april. Nå har passasjerene fått beskjed om at de vil prøve å legge til kai i Marseille den 20. april. Her er skipet avbildet i Venezia i 2019. Foto: Manuel Silvestri / Reuters

Det skal ha vært presidenten i landet som godkjente at et av marinens fartøy kunne hente han, skriver nyhetsbyrået Reuters.

På vei mot Marseille

Den siste meldingen passasjerene har fått, er at skipet skal ankomme den franske havnebyen Marseille den 20. april.

Her håper de å få komme land for å kunne starte på den videre reisen hjem til Norge.

– Vi ser jo fram å komme hjem og snakke med barnebarna, sier Wilhelmsen.