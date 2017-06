Ingen felles løfter fra de borgerlige

– Samarbeidet mellom oss har aldri vært bedre, sier Solberg.

I dag møtte hun pressen sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) og lederne for samarbeidspartiene KrF og Venstre, for å forklare hva de har fått til de siste fire årene.

Men selv om partiene er fornøyd med hva de har fått til, kom de ikke med noen løfter om hva de skal få til sammen dersom de vinner høstens valg.

– Vi kommer sikkert til å kjøre ut felles saker og saker på tvers. Jeg tror ikke Siv og Erna blir med når jeg og Knut Arild skal kjempe for oljefritt lofoten. Men vi kommer nok til å se dem på andre saker, sier Trine Skei Grande (V) til NRK.

Uklart samarbeid

På pressekonferansen tegnet de borgerlige et bilde av uklare regjeringsalternativer på venstresiden. Men det er heller ikke klart hvilken regjering landet får med et borgerlig flertall, siden både KrF og Venstre aller helst ønsker seg en ny regjering uten Frp.

De to partiene har derfor heller ikke gjentatt den brogerlige garantien fra 2013 om at et borgerlig flertall nødvendigvis vil føre til en borgerlig regjering.

– Knut Arild Hareide, er du enig i at samarbeidet aldri har vært bedre?

– Jeg skal ikke gjøre en vurdering av det. Men jeg syns i hvert fall at det har vært mye positivt, med tanke på den politiske forskjellen vi vet at er mellom partiene, sier KrF-lederen til NRK.

Venstre-leder Trine Skei Grande velger å svare slik:

– Vi har vel gått hverandre på klingen så mange ganger at vi vet hvor vi har hverandre. Jeg må si at revidert nasjonalbudsjett var en god runde der regjeringen hadde skjønt at de måtte legge inn viktige saker for Venstre. Det å se slik på samarbeidet tror jeg gjør at statsministeren har ordene sine i behold.

Ingen nye løfter

Det at pressekonferansen manglet nye løfter, forklarer Solberg med alt partiene allerede har blitt enig om.

– Da vi satt i opposisjon la vi fram mange viktige punkter om retningen for regjeringen vår. Det har vi ikke sett fra den andre siden denne gangen. Men vi har blant annet lagt fram en Nasjonal transportplan, som er fremforhandlet mellom disse fire partiene, sier hun.

– Mye av dette kan bli reversert og snudd på hodet. Og en billion kroner til samferdsel er vel et valgløfte, utdyper Solberg.

På denne tiden i fjor hadde de allerede lovet at Fornebubanen bygges ut med en gang. Fire år senere har det fortsatt ikke skjedd, og tidligere i år gjentok de fire partilederne løftet.