FNs generalsekretær António Guterres forventer at alle som kommer på møtet han har innkalt til nå gjør mer for klimaet. Mye mer.

For klimamålene landene har meldt inn til FN så langt, dekker kun en femdel av det som kreves for å nå Parisavtalens mål om å holde den globale temperaturøkningen under to grader.

Hvert femte år er landene forpliktet til å levere inn skjerpede klimaplaner. Neste år i 2020 er en slik milepæl.

Klimatoppmøtet nå er et slags vorspiel der gjestene forventes å presentere større fremtidsvyer enn noensinne. Og ingen statsledere får taletid i FN hvis de ikke har noe skikkelig å komme med.

Krevende FN-sjef

Aldri tidligere har FN-sjefens krav vært strengere og uttrykt med større alvor enn nå:

Alle land må slutte med kull innen 2020 Alle land må forplikte seg til å være karbonnøytrale (klimagassutslippene må totalt sett gå i null) innen 2050 Alle land må slutte å subsidiere fossil energi Alle land må levere skjerpede klimaplaner neste år

Dette er noe å strekke seg etter for et land som Norge, som så langt kun har forpliktet seg til 40 prosent utslippskutt det neste tiåret, og som årlig sponser olje- og gassindustrien med 10,8 milliarder kroner, ifølge tall fra Finansdepartementet.

Generalsekretæren i FN Antonio Guterres og klimaaktivist Greta Thunberg Foto: Carlo Allegri / Reuters

Skyhøye forventninger til Norge

Foran klimatoppmøtet i New York 23. september krever en lang rekke organisasjoner at Erna Solberg kommer med noe skikkelig fra Norge.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Foto: Kirkens Nødhjelp

– Regjeringens politikk om å jobbe for økte ambisjoner i EU, før vi setter egne mål, er ikke godt nok. Det er nå Norge har muligheten til å legge press på EU, ved å vise at vi vil ta ansvar, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

I en kronikk av 17 ulike ideelle organisasjoner som jobber innenfor klima, miljø og menneskerettigheter, kommer følgende appell til statsministeren:

«Selv om det er tungt, må du pakke et nytt mål om minst 53 prosent hjemlige utslippskutt i kofferten til New York og Guterres. Gjør du dette, vil våre jubelrop hjelpe deg å bære kofferten hele veien til New York.»

Men kravene stopper ikke der. Zero mener Norge også må bidra mye mer til å stanse utbyggingen av nye kullkraftverk i verden.

Klar tale fra 300.000 klimastreikere i New York før klimatoppmøtet der verdens ledere forventes å komme med skjerpede planer for å redde klimaet. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Får vi nye klimamål for Norge nå?

I Granavolderklæringen er regjeringen enig om at Norge skal vedta et mål på 55 prosent klimakutt, dersom EU gjør det. Men EUs reviderte klimamål kommer først neste år.

Statsminister Erna Solberg (H) skal ikke bare snakke om klima mens hun er i New York. Hun lobber også for at Norge skal få en plass i FNs sikkerhetsråd neste gang. Foto: Iselin Fjeld / NRK

– Vil Norge likevel komme med økte utslippsambisjoner når du skal adressere FN i dag?

– Vi skal presentere den nye rapporten fra havpanelet, som sier at en femdel av klimakuttene kan tas ved bærekraftig bruk av havet. I tillegg skal jeg si at Norge dobler støtten til det grønne klimafondet og at Norge, uavhengig av EU, skal øke ambisjonen fra 40 til 45 prosent klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor, sier Solberg.

– Men de to sistnevnte er jo ikke noe nytt, doblingen til klimafondet ble annonsert allerede i 2015, og økningen i utslippskutt er vedtatt i regjeringsplattformen?

– Det er nytt i den internasjonale konteksten. I år skal vi komme med nye initiativ, ikke med nye ambisjoner, det kommer først til neste år, svarer statsministeren.

Regjeringen har sin egen klimainnpisker

I regjering har Høyre-statsministeren en statsråd som er programforpliktet til å dytte henne mot sterkere klimatiltak.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) er president for FNs miljøforsamling, og dermed fungerer han også som innpisker av alle landene mot beslutninger som kan redde klimaet.

– Jeg kjenner på alvoret, og det håper jeg alle gjør. Når denne uka er over, så må vi kunne se tilbake på at det er tatt store og viktige steg i kampen for klimaet, sier Elvestuen til NRK.

Fire statsråder, samt statsministeren er på plass i New York for å delta i FNs generalforsamling. F.v. helseminister Bent Høie (H), statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er også på plass men ikke på bildet. Foto: Iselin Fjeld / NRK

Elvestuen mener ting er annerledes nå enn før, og momentumet for verden til å endre retning endelig er her.

– To store ting har skjedd det siste året: Det ene er alvoret som kom fram i rapporten til FNs klimapanel i fjor, som viser de enorme konsekvenser av mer enn to graders oppvarming. Det andre er ungdommene som krever radikale endringer i klimapolitikken. Vi har ikke noe annet valg enn å få til dette, sier Elvestuen.

Venstrestatsråden er også på plass i New York, og skal i flere toppmøter der han lobber for å få flere land til å bidra til regnskogbevaring sammen med Norge.