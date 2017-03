Ingen bevis for Trump-avlytting i etterspurte dokumenter

Departementet leverte dokumentene til to komiteer i Kongressen fredag, etter forespørsel om bevis på president Donald Trumps anklager om at hans forgjenger hadde avlyttet ham under valgkampen, skriver Reuters.

En regjeringskilde som vil være anonym, sier at ved første gjennomgang er det ikke noe i materialet som tyder på at Trump ble avlyttet i Trump Tower i New York.

Talskvinne Sarah Isgur Flores i justisdepartementet sa fredag at informasjonen er sendt til komiteene.

Leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, bekreftet senere på kvelden at departementet har innfridd deres etterspørsel. Han holdt onsdag en pressekonferanse hvor han sa at de fortsatt ikke hadde mottatt opplysninger som støtter Trumps påstand, og komiteen ga departementet frist til å svare innen 20. mars.

Presidenten har i en rekke Twitter-meldinger påstått at han ble avlyttet på ordre fra Barack Obama, og han gjentok påstandene fredag.

Samtidig avviser Det hvite hus at pressesjef Sean Spicer anklaget Storbritannia for å ha overvåket Trump, til tross for at Spicer hevdet dette overfor en journalist i Fox News.

Britene har avvist påstanden og kalt den nonsens og latterlig.