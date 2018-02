Ingen alko-stopp i Fagforbundet

– Vi har liten tro på et absolutt påbud eller forbud av noen ting – det er ikke forbudt å oppføre seg, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Hun mener tillitsvalgte skal leve opp til verdigrunnlaget til Fagforbundet, uavhengig av et eventuelt forbud.

– Måtehold er hovedregelen enten det er påspandert eller man kjøper selv, og det skal alltid være alkoholfrie alternativer. Det skal være det foretrukne, forteller Nord.

På linje med Frp

I etterkant av #metoo har alle politiske partier gått inn for en strammere alkohollinje, med forslag om at partiene ikke lenger spandere alkohol. Med ett unntak: Fremskrittspartiet.

Frps generalsekretær Fredrik Färber forteller til avisen Dagen at de ikke har planer om å forandre sin praksis med å spandere alkohol under landsstyremøter og landsmøter.

VIL IKKE SPANDERE: Jonas Gahr Støre fortalte i januar at partiet ikke vil spandere alkohol på medlemmene lenger. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Arbeiderpartiet gikk i januar inn for full alko-stopp på partiets regning.

– Jeg legger meg ikke opp i om folk drikker alkohol eller ikke, men vi skal ikke betale for det, sa Støre til NRK.

– Skal vurderes i hver enkelt tilfelle

Fagforbundet er LOs største forbund med i overkant av 350.000 medlemmer og 100 ulike yrkesgrupper.

– Hvorfor vil dere ikke i likhet med Arbeiderpartiet og andre partier slutte å spandere alkohol?

– Det skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ved arrangementer der det er ungdom under 18 år til stede skal det ikke serveres. Frihet under ansvar. I noen sammenhenger vil det være en naturlig og hyggelig del av et måltid når vi for eksempel har landsmøtefest, forteller Nord.

Hun opplyser om at Fagforbundet jobber med holdningsskapende arbeid og at de skal lage en etikkplakat som skal trykkes inn i konferansemappene.

– Som et sett kjøreregler for god oppførsel. Hvis noen går på tvers av disse, skal det følges opp i organisasjonen på forsvarlig måte, forteller hun.

– Hadde det ikke vært enklere å bare ha et forbud?

– Et absolutt forbud ville ført til at det i enkelte tilfeller måttet bli vurdert unntak fra hovedregelen. Vi vil heller ha frihet som hovedregel og vurdere om det skal serveres et glass vin eller øl i noen tilfeller.

Fått nytt #metoo-varsel

Fagforbundet har hatt to registrerte tilfeller av seksuell trakassering de siste fem årene, ifølge Dagsavisens kartlegging før jul.

Mette Nord opplyser nå at det er kommet inn ett nytt varsel etter jul, som følges opp.

– Varslene har gått på ulike personer i ulike deler av landet, ingen på nasjonalt nivå. Det har vært alkohol inne i bildet i flere av saken. Om det har vært påspandert eller kjøpt selv, kjenner vi ikke til, sier Nord.