Influensautbruddet fortsetter å øke: – Ikke for sent å ta vaksine

Laboratoriebekreftet influensa har økt markant, og er nå på et høyt nivå, melder Folkehelseinstituttet. Andelen positive prøver nærmer seg toppnivået fra forrige sesong.

Influensaaktiviteten målt i intensitet for inneværende sesong. Foto: Folkehelseinstituttet

– Vi forventer at det fortsetter å øke til selve toppen nås i løpet av januar. Det er ikke for sent å la seg vaksinere, da influensavirus fortsatt kommer til å sirkulere i flere måneder fremover, skriver instituttet i sin ukentlige influensarapport.

– Selv om vaksinen denne sesongen ikke forventes å gi helt optimal beskyttelse mot alle virus som sirkulerer, vil beskyttelsen den gir likevel være viktig for personer som tilhører en risikogruppe, heter det videre.

Høy forekomst i Vestfold

I årets første uke fikk 2,7 prosent av dem som gikk til legen diagnosen «influensalignende sykdom». Influensautbruddet er i gang i alle landets fylker, men forekomsten varierer.

Mens 13 fylker har middels aktivitet, har Vestfold høy influensaforekomst, opplyser Folkehelseinstituttet.

På landsbasis er det nå dobbelt så mange tilfeller av influensa B som influensa A.

Tall fra den første uken i januar. 2,7 prosent av dem som gikk til legen fikk påvist influensa. Foto: Folkehelseinstituttet

Avlyste operasjoner

Influensaen herjer ikke bare i Norge. Ifølge statlige CDC (Centers for Disease Control and Prevention) er også USA midt i vinterens influensasesong, som de beskriver som «moderat alvorlig», skriver New Hampshire Public Radio.

Før jul ble flere sykehus beordret til å avlyse operasjoner som ikke var akutte, i tilfelle økt tilstrømming av influensasyke pasienter, melder The Telegraph.

I likhet med Norge, vil vinterens utbrudd i USA også nå toppen i løpet av januar. Det har så langt vært åtte dødsfall, skriver avisen.

Har erklært epidemi

I Storbritannia er situasjonen hakket verre. Tallet på influensasyke pasienter som er innlagt på sykehus har tredoblet seg på én uke, skriver Daily Mail.

Statlige NHS (National Health Service) er spesielt bekymret fordi Frankrike har erklært at det har brutt ut en influensaepidemi.

Det skal ifølge Metro dreie seg om et annet virus enn det som herjer i USA. Minst 31 personer antas å ha dødd av viruset siden 1. november. I Storbritannia samme periode er tallet noe høyere, skriver avisen.