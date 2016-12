Influensaen fortsetter å stige

Forekomsten av influensalignende symptomer fortsetter å øke i befolkningen. I årets nest siste uke var influensaandelen spesielt høy på Østlandet og i Trøndelag.

– Antall påvisninger er nå allerede på nivå med toppen vi hadde sist vinter og høyere enn det som er vanlig for årstiden, skriver Folkehelseinstituttet på sine hjemmesider.

Det er ventet at toppen blir nådd i disse romjulsdager og rett over nyttår.

I uke 51 fikk 1,8 prosent av alle de som gikk til legen diagnosen "influensalignende sykdom". Det er en klar økning fra forrige uke. Andelen mennesker med influensa er klart høyest i Oslo, men også generelt i Sør-Norge.

Influensa Ekspandér faktaboks Ved typisk influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hodepine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjon med lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Omtrent 20 prosent av de som blir smittet, har få eller ingen symptomer, men de kan smitte andre.

Få vaksiner i Oslo

På legevakten i Oslo har det vært mange mennesker med influensa, og hos private Volvat Medisinske senter har de en stor mangel av influensavaksiner. De har kun 22 vaksiner igjen på sine kontorer i Oslo.

– Det har vært svært stor pågang av personer med influensa. Vår leverandør har gått tom for influensavaksiner og vi har en klar mangel, sier sjeflege Christian Loennecken.

Også antallet sykehusinnlagte med bekreftet influensa øker. Det er flest eldre og små barn som blir lagt inn på sykehus.

Smittevernoverlege ved A-hus, Silje Bakken Jørgensen. Foto: Fouad Acharki / NRK

41 voksne og ett barn er lagt inn på A-hus på grunn av influensa de siste 24 timene. 1. juledag var det 50 voksne og 2 barn innlagt.

– Når det kommer mange pasienter på en gang så kan det skje at vi dessverre må ha noen pasienter på korridoren en natt eller to, sier Silje Bakken Jørgensen, smittevernoverlege ved A-hus.

God håndhygiene

– I fjor vet vi at det høyeste antallet pasienter vi hadde innlagt med influensa 18 stykker. Det er mange fler i år, men sesongen i fjor strakte seg over mange uker. Alt i alt var det muligens like mange pasienter, men ikke like mange samtidig som det vi ser nå, sier Jørgensen.

For å unngå å smitte hverandre anbefaler smittevernoverlegen å ha god håndhygiene og hvis man ikke har noe lommetørkle tilgjengelig, er det lurt å hoste i albuekroken.

– Viruset som herjer nå heter H3N2. Det er ikke svineinfluensa, som vi har hatt mye av i det siste. Men viruset gir klassiske influensasymptomer. Dette viruset er dekket av den vaksinen som er laget for i år, sier hun.