Influensabølge: – Antar at noen titusener smittes hver uke nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I høst advarte FHI om at influensaen denne sesongen kunne bli en større trussel enn koronaviruset.

Bakgrunnen var fravær av influensa da Norge var mer eller mindre koronastengt vinteren 20-21, og at befolkningen dermed ikke hadde så mye immunitet som normalt.

Lenge så det ut til at influensaen skulle utebli enda en vinter. Men nå er den her.

– Koronatiltakene holdt influensaen borte nå i vinter også, men etter at alle tiltak er fjernet, har vi fått en influensaepidemi helt på slutten av sesongen. Det er svært uvanlig, skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til NRK.

Og den uvanlig sene ankomsten gjør helsemyndighetene usikre. Det er uvisst når smittetoppen nås.

Øker raskt

Siden det ikke er noen anbefaling om å teste seg når man blir syk, er det vanskelig å si hvor mange som er koronasyke eller har influensa nå.

– Den beste sammenlikningen er i antallet innleggelser per uke. For korona var det cirka 200 i uke 14 (forrige uke) og tallet er på rask vei nedover. For influensa var det cirka 326, og tallet øker raskt, skriver Aavitsland.

Han sier at det heldigvis er få influensapasienter som ender opp på intensivavdelingen.

FØLGER MED: Overlege Preben Aavitsland ved FHI sier det er usikkert når influensatoppen vil være nådd. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

FHI regner med at minst 2–3 millioner har vært smittet av korona i denne vinterbølgen.

– Vi antar at noen titusener smittes med influensa hver uke nå. De mange som tror de har korona, men tester negativt, har kanskje influensa eller forkjølelse, skriver Aavitsland.

Han sier det ikke er mulig å fastslå om man har det ene eller det andre kun ut fra symptomene.

Les også: Årets influensa sende Magnus (15) rett i bakken

Vaksinen virker dårlig mot smitte

Selv om påskeferien kan føre til at færre smittes, er spredningen nå så stor at smittetoppen kan ligge foran oss. FHI skriver at påsken og varmere vær kan legge en demper på smitten.

Aavitsland sier til NTB at influensavaksinen som folk fikk i høst ikke virker noe særlig mot smitte, men at vaksinen antagelig beskytter en del mot alvorlig sykdom.

Han påpeker at rådet vil være det samme om man tror man har influensa eller korona.

– Er du syk, bør du holde deg hjemme, uansett årsak. Du bør også unngå kontakt med eldre og andre med risiko for alvorlig forløp hvis de får korona eller influensa, skriver Aavitsland.

– Men hva er farligst for en person i risikogruppe – influensa eller korona?

– Vi er usikre på dette. Vi tror nok korona er verst. Vi ser at under vinterbølgen har om lag 9 prosent av de innlagte med korona måttet bli flyttet til intensivavdeling, mens så langt ved influensa er denne andelen under 3 prosent. Men her tar vi ikke hensyn til alder, bemerker Aavitsland.