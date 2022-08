Industri Energi til NRK: Industristreiken er over

Det bekrefter kommunikasjonssjef Johnny Håvik i Industri Energi overfor NRK.

I en pressemelding skriver Norsk Hydro at streiken er avblåst, og at anlegget i SUnndal nå kan returnere til normal drift.

– Vi er glade for at partene kom til enighet fordi det ebtyr at vi kan fortsette å levere til våre kunder, og vi slipper å stenge ned anlegget.

Streiken i prosessindustrien har vart siden mandag 15. august. Nå har Norsk Industri og arbeidstakerorganisasjonen Industri Energi blitt enige, og streiken er dermed avblåst.