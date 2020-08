Indre Østfold kommune stenger SFO og barnehager

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lørdag avdekket Indre Østfold kommune 22 nye smittetilfeller av koronaviruset siden dagen før. Nå stenger kommunen barnehager og alle skolefritidsordninger (SFO) i uke 33.

Det kommer frem i en pressemelding søndag.

– Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er nå mer alvorlig enn det vi tidligere har sett under koronapandemien. Og på bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjon vi nå står i, innfører vi strakstiltak for å stoppe smittespredningen, skriver kommunen.

Tilrettelegger for skolestart

Kommunen skriver at det jobbes med å tilrettelegge for åpning til skolestart. Første skoledag for elever i tidligere Østfold fylke er 17. august.

Det kommer også til å bli satt opp omsorgstilbud til barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og til barn særskilte behov.

Ordfører Saxe Frøshaug og kommuneoverlege Jan Børre Johansen i Indre Østfold kommune har fått et betydelig smitteutbrudd av koronaviruset i hendene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Pressekonferanse i ettermiddag

Kommunen avholder pressekonferanse søndag ettermiddag kl. 18.00. Der presenteres flere tiltak som vil iverkesttes fra og med kl. 22.00 søndag.