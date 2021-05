Indisk virusvariant kan gi utfordringer: Smittefare, vaksineeffekt og spredning

England frykter den indiske virusvarianten kan være 50 prosent mer smittsom og vil forstyrre gjenåpningen av landet.

Dette er utviklingen norske helsemyndigheter nå ser ved den indiske mutanten.

Den indiske virusvarianten ser ut til å smitte raskere.

Vaksinene kan ha noe nedsatt effekt mot varianten.

Mye tyder på at virusvarianten vil ta over også i Norge

– Foreløpige rapporter tyder på at den indiske virusvarianten kan være mer smittsom, men det er veldig usikkert. Britene sier at den har spredd seg særlig i Nordvest-England og at antallet ser ut til å doble seg hver uke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han forklarer at smitten i England skjer i en befolkning der veldig mange er vaksinert, som gir grunn til å tro at den er mer smittsom enn den britiske varianten. Fra før vet vi at også den britiske varianten er mer smittsom og gir større sjanse for sykehusinnleggelse.

Forekomsten av den indiske varianten kan bety at vi etter hvert trenger en tredje vaksinedose, som er justert mot den indiske mutanten.

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Heiko Junge

– Vi vet ikke hvor mye vaksineeffekten eventuelt er redusert mot den indiske varianten. Foreløpige rapporter tyder på at vaksinene kanskje har noe nedsatt effekt. Men det kommer litt an på hvilke vaksiner vi snakker om. Beskyttelse mot alvorlig sykdom og død ser fortsatt ut til å være god, også mot den indiske varianten, sier Nakstad.

50 prosent mer smittsom?

Ifølge Sage (The Scientific Advisory Group for Emergencies) er det en «realistisk mulighet» for at den indiske varianten kan spre seg 50 prosent raskere enn den engelske varianten av koronaviruset. Det skriver blant annet BBC. SAGE er et organ som rådgiver myndigheter i England om krisesituasjoner.

– Hvis denne indiske virusvarianten viser seg å være rundt 50 prosent mer smittsom enn den britiske varianten, og den allerede nå finnes i flere land i Europa, vil den på sikt ta over, sier Nakstad.

Sage anslår at problemene virkelig ville begynne med en variant som er 40 prosent mer smittsom, fordi det vil føre til betydelig flere sykehusinnleggelser, skriver BBC.

Hittil er det oppdaget 18 tilfeller av den indiske varianten i Norge. Den indiske varianten finnes i undervarianter. Alle tre er ikke på listen over bekymring til FHI. 15 av de 18 tilfellene i Norge er av type 2, som er ansett som en bekymringsvariant.

– Vi avdekker ikke alle smittede i Norge og analyserer heller ikke alt som påvises med hensyn til hvilken variant det er snakk om. Derfor kan det være flere med indisk variant enn det vi har registrert, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Line Vold er avdelingsdirektør i FHI. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fredag varslet den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, Chris Whitty, at den indiske koronavarianten antas å bli dominerende i Storbritannia etter hvert.

– Nå blir spørsmålet de neste to til tre ukene om den bare er litt mer eller veldig mye mer smittsom enn den britiske varianten, sa Whitty.

Også statsminister Boris Johnson snakket under pressekonferansen i London. Virusvarianten kan påvirke gjenåpningsplanen for landet, ifølge Johnson.

Tror ikke den er mer farlig

I Norge er det tre sjekkpunkter som vurderes før hvert trinn i gjenåpningen – sammen med tiltaksbyrden, altså hvor inngripende tiltakene er. De tre punktene er: Sykdomsbyrde og smittesituasjonen, status for vaksinasjonsprogrammet, og kapasitet i helsetjenesten.

– Vi har ikke holdepunkt for å si at den indiske varianten er mer farlig i den betydning at den gir mer alvorlig sykdom, ut fra de opplysningene vi har, sier Vold.

Tidigere denne uken ble det bestemt at reisende fra Storbritannia kan slippe karantenehotell i Norge ved nødvendige reiser. Dette er i likhet med innreisende fra EØS/Schengen.

– Er det riktig å åpne opp for Storbritannia når de sier den indiske vil bli dominerende der?

– Den indiske varianten finner vi nok også i EU og EØS-land. Storbritannia gjør mye helgenomsekvensering, som vil si at de har god oversikt over hvilke virusvarianter som sirkulerer. Vi så med den engelske varianten at vi fikk introduksjon med den også fra en rekke andre land enn England, sier Vold.

Hun legger til at «forsterket TISK» skal hindre at den indiske varianten sprer seg. TISK betyr testing, isolering, smittesporing og karantene

Lørdag var det ifølge NTB 109 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på 17 pasienter fra dagen før.