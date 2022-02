Immunologer: Smittestopp-appen har ingen funksjon nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tenker at det er rimelig sikkert at du kommer til å bli eksponert for smitte i løpet av relativt kort tid, og det er liten grunn til å tro at den appen vil informere deg om når det skjer, sier Gunnveig Grødeland.

Hun forsker på immunologi ved Universitetet i Oslo.

Gunnveig Grødeland, forsker på immunologi ved Universitetet i Oslo. Foto: Mathias Moene Rød / Mathias Moene Rød

Koronasmitten i Norge har økt voldsomt etter jul. Men en mildere omikron har endret spillereglene.

Myndighetene opppdrer deg nå til å bare teste deg ved symptomer eller hvis du for eksempel bor sammen en smittet. Det betyr at svært mange ikke vil vite at de er smittet.

– Da har vel denne appen egentlig mistet sin funksjon, i øyeblikket i hvert fall, sier Grødeland.

– Har appen ingen funksjon nå?

– Ikke som jeg kan se.

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / Even Bjøringsøy Johnsen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad påpeker også at risikoen for å bli smittet nå er høy.

– Med det høye smittepresset vi har i Norge nå, og den korte tiden det tar fra man blir smittet av omikronvarianten til man får symptomer, må vi nok alle være ekstra obs på symptomer de neste ukene enten vi får et varsel fra Smittestopp-appen eller ikke.

Ikke mulig å registrere selvtest

I slutten av januar ba Helsedirektoratet folk med tre vaksinedoser og positiv selvtest om å ikke ta en PCR-test i tillegg. Kapasiteten ved laboratoriene var sprengt.

Noen dager tidligere hadde FHI sendt ut tekstmeldinger for å minne alle om å laste ned Smittestopp-appen.

Problemet er at det ikke er mulig å registrere selvtester i denne appen.

Appen sjekker først om smitten du prøver å melde også er registrert i meldingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS. Der er det bare PCR-tester som blir registrert.

Omikron er så smittsomt at en tur med t-banen kan være nok, men hvis passasjeren ved siden av deg var smittet er det liten sjanse for at du får vite det. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

– Det må jeg si er veldig overraskende og skuffende fordi poenget med Smittestopp-appen er jo å kunne få sagt fra til folk man har vært i kontakt med, men ikke kjenner, sier professor og immunolog Anne Spurkland.

Anne Spurkland, professor og immunolog ved Universitetet i Oslo. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Sånn som situasjonen er nå. Har Smittestopp-appen noen verdi?

– Nei, det høres jo ut som den har utspilt sin rolle akkurat i den situasjonen vi er i nå.

Spurkland håper FHI får fikset appen slik at man får registrert selvtester.

– Det kan jo komme nye runder med smitte hvor vi virkelig ønsker at Smittestopp-appen kan være til hjelp, sier hun.

Skal bli mulig å registrere hurtigtest

Grunnen til Smittestopp-appen ikke registrerer selvtester var at man opprinnelig var redd for falske varsler. Det opplyser assisterende direktør i FHI Gunn Peggy Knudsen til NRK.

Gunn Peggy Knudsen, assisterende direktør i FHI. Foto: Paal Wergeland

Med den nye smittesituasjonen med omikron, med mye smitte om mildere sykdom vil man akseptere faren for falske meldinger.

– Når regner FHI med at det blir mulig å registrere hurtigtest i appen?

– Vi regner med å kunne ha det tekniske klart om noen dager, utvikling av ny funksjonalitet tar tid, og må testes godt før vi eventuelt tar det ut, sier Knudsen.

– Når det er så mye smitte i samfunnet som det er nå og mange ikke får registrert smitten, har da appen noen effekt?

– Den har klart mindre effekt nå som mange kun tar selvtester, men den vil ha noe effekt så lenge en andel av de smittede PCR-testes, sier direktøren.