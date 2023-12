Immunolog: Mange tror de har covid, men har andre ting

Tror du at du er syk med covid, men har ikke testet deg? Da kan det være at du tar feil.

– Jeg tror det er ganske mange som ligger hjemme med andre ting, og tror de har covid, sier vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til NRK.

Uten test

Ettersom syke ikke lenger oppfordres til å teste seg, er det på nåværende tidspunkt helt umulig å vite hvor mange som er angrepet av koronaviruset, og hvor mange som bare tror de er det.

– Før pleide vi å kalle det vi fikk av luftveissykdom for influensa. Nå registrerer jeg at mange gjør det samme med covid, sier Grødeland.

Hun har altså ikke nok data til å drive forskning på dette, men opplever stadig vekk at folk er skråsikre på at de har hatt covid, uten at det er slått fast.

– Så spør jeg ja, hvilken test brukte du? Det viser seg at det ikke var tatt noen test. Så det er nok en god del flere som har andre virus enn covid av de som faktisk blir syke, sier seniorforskeren.

Mange tror de har covid, uten at de vet Seniorforsker i UIO, Gunnveig Grødeland, Foto: UIO

Dødsårsak

Selv om det mangler grunnlag for å si noe sikkert om hva folk flest blir mest syke av nå, kan innleggelser og dødsfall på sykehusene gi en god pekepinn.

– Halvparten av sykehusinnleggelser er de rene forkjølelsesvirusene. Den andre halvdelen er SARS-Covid2 og en veldig liten andel influensa, sier Grødeland.

Forskeren viser til side 19 på Folkehelseinstituttets (FHI) siste ukesrapport, som viser dødsfall.

Der er det en lakserosa søyle som ruver høyt over søylene til både influensa og covid-19.

Den har fått samlenavnet luftveisinfeksjon.

I søyla ligger influensa, covid-19, og en haug med forkjølelsesvirus.

Kanskje du har hørt om Rhino? Det er bare ett av mange relativt anonyme forkjølelsesvirus som herjer landet vårt nå.

– Altså, disse virusene som vi ikke egentlig tenker på, og som vi alltid har kalt influensa og nå kaller covid, de er i seg selv en trussel for ganske mange, sier Grødeland.

Dersom du ligger rett ut, kan det altså skyldes noe helt annet enn covid.

Hardtslående

Grødeland mener at den norske befolkningen nå har en relativt høy immunitet mot covid.

Mange har vaksinert seg flere ganger, og de fleste av oss har vært eksponert for viruset via smitte fra andre.

Om du likevel tar test og det viser seg at du har covid-19, så er det helt individuelt hvor syk man kan bli.

– Alt kommer an på hva du har vært utsatt for, ikke bare vaksinene, men også hva du har vært smittet med, og selvsagt hva slags helsestatus du har, og hvilke genetiske forutsetninger du har for beskyttelse eller ikke, sier Grødeland.

Covid-19 kan likevel, fremdeles, være heftig.

– Vi har fått en ny virusvariant, som er annerledes fra tidligere omikronvarianter, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

Det er fordi infeksjonen går ned i lungene, slik også influensa gjør, men den rammer også hele kroppen, og mange organsystemer i kroppen, forklarer assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

– I tillegg er det sånn at vi nå har fått en ny virusvariant i høst, BA-286, som er ganske annerledes fra tidligere omikronvarianter. Det kan også bidra til at flere merker det litt ekstra godt denne høsten, sier Nakstad til NRK.

Han legger til at andelelen som blir alvorlig syke er mye lavere enn før, og at sykdommen slik sett nok har blitt snillere.