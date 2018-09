Imamer med klar beskjed: Håndhilsing er tillatt i islam

Nå går to av de fremste muslimske lederne i Norge ut med en melding til muslimer som ikke vil håndhilse med det andre kjønn:

– Hvis du kommer i en situasjon som tilsier at du skal håndhilse på det motsatte kjønn, gjør det, sier styreleder i en av Norges største moskeer, Basim Ghozlan.

– Man må vise hensyn til skikker og normer i samfunnet man lever i, istemmer Senaid Kobilica.

Han er hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, som med sine rundt 9400 medlemmer er den største muslimske menigheten her i landet.

De muslimske lederne støtter seg på en uttalelse fra Det europeiske fatwarådet, som kom i 2014. Fatwarådet er ifølge de to regnet som den mest autoritative kilde for muslimer i Europa. Dette skriver rådet om håndhilsing mellom menn og kvinner:

«(...) i henhold til europeiske normer er håndhilsing ansett som naturlig allmennmoral og er indikasjon på respekt. Hvis dette ikke blir respektert og tatt hensyn til kan det forårsake vanskeligheter. Å avstå fra det kan skape misforståelse av at man er arrogant. For å unngå uhøflige og ubehagelige situasjoner, ta vare på skikken. Det er tillatt så lenge det er behov for det, for å unngå misforståelse.»

En fatwa er en juridisk vurdering av hvorvidt noe er i praksis med islamsk lov eller ikke.

To av de fremste muslimske lederne i Norge, Basim Ghozlan (t.v.) og Senaid Kobilica mener håndhilsing på tvers av kjønn er tillatt i islam. De støtter seg på en fatwa fra 2014. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Bør høre på fatwarådet

Onsdag fortalte NRK om Jama (20) som fikk jobbintervjuet sitt avlyst da han opplyste den kvinnelige sjefen om at han ikke håndhilser med kvinner. Og i høst skal diskrimineringsnemnda behandle saken der en lærer som nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger, ikke fikk fornyet vikariatet.

20 år gamle Jama håndhilser aldri med kvinner. – Det står ikke direkte i Koranen, men det var profetens praksis å ikke håndhilse på kvinner, og religiøse kvinner pleide heller ikke å håndhilse på menn, sa Jama til NRK. Foto: Gunhild Hjermund / NRK

Imam Senaid Kobilica oppfordrer muslimer til å tenke seg om før de nekter å håndhilse i en slik situasjon.

– De må tenke flere ganger før de gjør et slikt type trekk. Spesielt når man har en uttalelse fra fatwarådet som sier at det finnes en åpning i islam som tillater dem å gjøre noe de ikke ville gjort i muslimske kontekster, sier Kobilica til NRK.

Styreleder Basim Ghozlan i Rabita mener derimot at det er viktig å skille mellom jobber der håndhilsing er viktig eller ikke.

– Jeg skjønner at en arbeidsgiver krever at en lege eller kundebehandler skal håndhilse. Men hvis man er datautvikler og skal sitte på et kontor, mener jeg det er feil at arbeidsgiveren skal nekte personen å jobbe som det, sier Ghozlan.

Diskrimineringsombudet: – Klokt fra fatwarådet

Ferske tall NRK har fått fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at ombudet har totalt har fått inn 18 saker som i hovedsak omhandler håndhilsing i arbeidslivet.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener budskapet fra fatwarådet er fornuftig og klokt.

– Men dette løser ikke nødvendigvis at det innenfor arbeidslivet kan oppstå utfordringer rundt de som tolker sin tro på en annen måte. Da må man i hver enkelt sak vurdere mellom hensynet til religion, likestilling og arbeidsgivers rettmessige behov for å få arbeidsoppgavene gjort, skriver Bjurstrøm i en e-post til NRK.

Det bor rundt 200.000 muslimer i Norge. Hvor mange som ikke håndhilser med det motsatte kjønn, er ikke kjent.

– Jeg tror det er veldig få muslimer som bestemmer seg for ikke å håndhilse, sier Ghozlan.

Han forteller at Koranen ikke sier noe direkte om håndhilsing, men at det finnes en fortelling fra profetens Muhammads liv (hadith) som omhandler berøring. I tillegg skal Muhammad ikke ha berørt kvinner som han ikke var gift med.

– Det sies at han aldri har håndhilst på fremmed damer. Dermed sier noen at det er bindende å ikke håndhilse på det motsatte kjønn. Men det er et feil premiss. Ikke alt profeten gjorde eller ikke gjorde er bindende i religiøs betydning, sier Ghozlan.