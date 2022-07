De to første ukene av sommerferien ble det arrangert sommerskole i Oslo. På Lusetjern skole på Holmlia, deltok Tiril (8) på mattekurset «Moro med måling». Tiril forteller at det morsomste hun fikk gjøre i løpet av kurset var å lage en popkornkatapult.

– Vi lagde en katapult og så satte vi inn popkorn, og så skjøt vi det ut og målte hvor langt det kom, sier Tiril.

Massin (11), Johan (13) og Syver (11) deltok på kurset «Prøv fransk», men de er enige om at det morsomste var å spille basketball i friminuttene.

– Og i går så hadde vi sånn piknik, og så lekte vi, sier Massin.

Syver oppfordrer andre barn til å dra på sommerskolen.

– Man får sjansen til å møte nye venner og lære seg ting, uten å bli hindret av at skolen er slutt, sier Syver.

Syver (11) synes alle barn burde dra på sommerskolen, fordi man får møte nye venner og får lære seg nye ting. Foto: Maria Jostad / NRK

– Rett og slett trist

Ikke alle barn har fått muligheten til å delta på sommerskolen i sommer.

I forbindelse med koronapandemien bevilget i fjor regjeringen Solberg 500 millioner kroner til nyetableringer eller utvidelser av sommerskoletilbudet for elever i grunnskolen. Midlene har ikke blitt videreført av regjeringen Støre i år.

For Alta kommune betyr det at det ikke blir noen sommerskole, i regi av kommunen i år.

– I år hadde vi trengt de midlene mer enn noen gang. Nå er koronaen, i hvert fall nedstengningene, i store trekk over, sier Kulturleder i Alta kommune Tor Helge Reinsnes Moen.

Moen sier det nå handler om å komme tilbake i aktivitet og få en normaltilstand igjen.

– Jeg synes det er veldig synd at man ikke kan sette av opptil samme beløp i år, som i fjor. Jeg synes jo i og for seg at man burde gjort det hvert eneste år, for ferietiden er lang, sier Moen.

– Jeg synes det er veldig synd at man ikke kan sette av opptil samme beløp i år, som i fjor, sier Kulturleder i Alta kommune Tor Helge Reinsnes Moen. Foto: Gyda K. Hesla

Moen sier Alta kommune ikke har klart å skaffe kommunale penger til sommerskole, og andre ferietilbud.

– Det blir rett og slett trist på vegne av de barna som nå har en lang ferie foran seg, som kanskje ikke alle opplever som veldig ferieaktig, sier Moen.

Heller ikke Nordre Follo kommune har funnet midler til sommerskole i år, forteller Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo kommune.

– Det handler om at vi må prioritere de lovpålagte oppgavene som ruller og går, og da fant vi ikke rom til å videreføre tiltaket, selv om det var veldig positivt for de som var med, sier Almås.

– Skulle dere ønske dere fikk midler til sommerskole i år også?

– Ja, på vegne av de barna og ungdommene som har vært rammet av en pandemi i over to år så hadde det vært veldig positivt å ha sommerskole, og bidra til mer aktivitet og sosial omgang, nå som det er mulig, sier Almås.

Ønsker en stabil, forutsigbar støtteordning

Oslo kommune har arrangert sommerskole siden 2006, uten statlige midler. Derfor har ikke fraværet av statlige midler til sommerskole i år påvirket Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Det vi kunne ønske oss er en mye mer stabil og forutsigbar statlig støtteordning for sommerskolene, sier Eidsvoll.

– Hvorfor burde staten gi mer støtte til sommerskolen?

– Sommerskolen er veldig viktig for å utjevne forskjellene og bidra til meningsfulle aktiviteter for barn og unge på sommeren, når den ordinære skolen er stengt, sier Eidsvoll.

– Sommerskolen er veldig viktig for å utjevne forskjellene og bidra til meningsfulle aktiviteter for barn og unge på sommeren, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Foto: Annika Byrde / NTB

Eidsvoll sier kommunene har begrensede midler til å satse på sommerskole.

– Hvis vi får mer penger fra staten, vil det utvilsomt bidra til å gi en bedre sommer for mange barn og unge, sier Eidsvoll.

Nødt til å øremerke midler

Tidligere i år fremmet Høyre og Venstre et forslag på Stortinget om å videreføre modellen fra i fjor med midler til sommerskole. Forslaget ble nedstemt.

– Det er veldig synd at Støre-regjeringen ikke videreførte våre støtte til sommerskole. Det vi så var at dette utløste kjempemange positive aktiviteter i over 200 kommuner, det bidro til at frivillige idrettslag fikk inntekter, det bidro til at mange barn fikk spennende sommeraktiviteter, sier Venstre-leder Guri Melby.

Melby sier at når staten ikke bevilger disse pengene, så har de fleste kommunene som hadde sommerskole i fjor, ikke sommerskole i år.

– Det her viser at hvis vi vil ha sommerskole i flest mulig av landets kommuner, så er staten nødt til å øremerke midler til det. Det har dessverre ikke Støre-regjeringen gjort, og det vil si at mange barn får en tyngre sommer i år, enn de hadde i fjor, sier Melby.

– Det her viser at hvis vi vil ha sommerskole i flest mulig av landets kommuner, så er staten nødt til å øremerke midler til det, sier Venstreleder Guri Melby. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Kunnskapsdepartementet: Bør bestemme lokalt

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland (Ap) påpeker at Solberg-regjeringen selv ikke valgte å videreføre disse midlene i 2022-budsjettet da de la frem statsbudsjettet i oktober i fjor.

– Heller ikke den nye regjeringen la inn midler til sommerskole over statsbudsjettet. Det den nye regjeringen gjorde var å prioritere å øke kommunerammen generelt, sånn at hver enkelt kommune selv kan bestemme om de vil arrangere sommerskole eller ha andre sommeraktiviteter for barn og unge i sin kommune, sier Hølleland.

– Med unntak av 2021, som var et ekstraordinært år etter pandemien, så har ikke staten normalt subsidiert eller satt av penger til å arrangere sommerskole i kommunene, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Halvard Hølleland (Ap)

– Men for enkelte kommuner, som Alta, så strekker ikke kommuneøkonomien til for å arrangere sommerskole. Hva tenker du om det?

– Med unntak av 2021, som var et ekstraordinært år etter pandemien, så har ikke staten normalt subsidiert eller satt av penger til å arrangere sommerskole i kommunene, sier Hølleland.

Hølleland sier det hele tiden har vært kommunenes oppgave å finne midler til sommeraktiviteter eller sommerskole.

– Det er noe som må prioriteres og sees opp mot andre oppgaver. Denne regjeringen har styrket kommuneøkonomien betydelig på den korte tiden vi har styrt, men vi mener det er noe man bør bestemme lokalt og ikke fra statens siden, om man skal ha sommerskole eller ikke, sier Hølleland.