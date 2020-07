Ikke enige om skatt for teknologigiganter: – Ser tøffere ut nå

Det mener avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte.

– Jeg kan ikke si annet enn at det ser tøffere ut nå enn det gjorde for noen måneder siden, sier avtroppende skattedirektør Hans Christian Holte.

Holte har de siste årene vært leder for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings nettverk av skattedirektører.

OECD har hatt som mål å få på plass felles regler for beskatning av digitale multinasjonale selskaper, som Facebook, Apple og Google i løpet av året.

Selskapene betaler ofte smuler i skatt i mange land, selv om de kan ha enorme inntekter

Facebook er blant selskapene som vil kunne tape på nye regler for internasjonal beskatning. Selskapet har likevel uttalt seg positivt til nye internasjonale regler for skattlegging i regi av OECD. Foto: Dado Ruvic / Reuters

fra virksomhet i de samme landene. I praksis betales trolig mesteparten av skatten til landene hvor selskapene har fysisk hovedkvarter.

Det kan de gjøre ved å tilpasse seg ulike regelverk, og benytte seg av muligheter og hull i de internasjonale skattesystemene, som i begrenset grad er laget for en digital verden.

I Norge hadde eksempelvis Google en anslått omsetning mellom tre og fire milliarder inntektsåret 2018, og av dette betalte betalte selskapet skrale fire millioner kroner i skatt, skrev DN i fjor høst.

Bremses av korona og USA

Men arbeidet med felles internasjonale regler for skattlegging av teknologi-gigantene er satt tilbake, frykter skattedirektøren.

For koronapandemien har gjort at skatteadministrasjoner i de fleste land har vært opptatt med andre oppgaver - og arbeidet har bremset opp. Og det er ikke den eneste

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole ledet regjeringens kapitalfluktutvalg. Han spår at flere land vil innføre egne digitalskatter i påvente av en eventuell internasjonal enighet. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

utfordringen, sier Holte.

– Det andre er at amerikanerne nå ikke gir full oppslutning om alle de ulike delene av det forslaget som det har vært jobbet med. Og de er jo helt avgjørende i denne sammenhengen, sier Holte.

I juni meldte blant andre Financial Times at USA trakk seg fra videre samtaler om digitalskatt. De fleste av de store teknologiselskapene er hjemmehørende nettopp i USA.

Samtidig har teknologiselskapene langt på vei vært vinnerne gjennom koronapandemien, og har økt kraftig i verdi på børsene.

Fecebook har i et debattinnlegg i Aftenposten fra januar i år skrevet at de støtter nye globale skatteregler i regi av OECD, og at skatten selskapet betaler i hovedsak går til USA.

– En nasjonskamp

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole har forsket på internasjonal beskatning i flere tiår, og er ikke overrasket over at samtalene om et nytt system for beskatning har gått i stå.

– Dette har allerede fra starten av vært en nasjonskamp. De store teknologiselskapene som Facebook og Google er amerikanske, og arbeidet med å skattlegge de digitale selskapene har i første rekke vært rettet mot de amerikanske selskapene, sier Schjelderup.

Han tror det vil ta tid å bli enige.

Google har enorme inntekter fra annonser i mange land, men skatter likevel i liten grad til landene hvor de ikke har hovedkontor. Foto: Charles Platiau / Reuters

– Ja, i hvertfall hvis vi snakker om en internasjonal enighet. Det som kanskje er mer interessant og spennende er at dette nå gjør at flere land antakeligvis vil vurdere å gjøre noe på egen hånd.

– Hva er det man konkret kan gjøre?

– Man kan basere seg på den verdiskapningen som en samling digitale spor har skapt, og skattlegge den med en omsetningsavgift. Det har både Storbritannia og Frankrike planlagt å innføre, sier Schjelderup.