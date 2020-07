Equinor

– For Equinor er det viktig å sikre mangfold langs mange dimensjoner på alle nivåer, inkludert i ledende stillinger og i styret. Når det gjelder styret i Equinor har vi lagt vekt på god representasjon av begge kjønn, at det er personer både med norsk og internasjonal bakgrunn, at vi har styremedlemmer med ulike bransjeerfaring og personer både med toppledererfaring og styreerfaring fra andre selskaper. Vi har i Equinor et godt styre med bred og mangfoldig bakgrunn, men vi har så langt ikke styremedlemmer med minoritetsbakgrunn, skriver leder i valgkomiteen til Equinor, Tone Lunde Bakker, i en e-post til NRK.

Telenor

– Telenor er et av Norges ledende selskaper og en stor internasjonal telekomoperatør. Styret i Telenor reflekterer dette og er sammensatt av medlemmer med både norsk og internasjonal kompetanse og bakgrunn. Telenors valgkomite vurderer årlig styresammensetningen slik at styret ivaretar aksjeeiernes felles interesser og samtidig møter selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. I sitt arbeide oppfordrer valgkomiteen aksjeeierne til å forslå kandidater til styret og har samtidig kontakt med mange interessentgrupper for å få innspill til dette. Vi har i dag ingen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn, men håper vi kan finne kvalifiserte kandidater med denne bakgrunn i fremtiden. Derfor arbeider vi løpende med å forbedre rekrutteringsprosessen, skriver leder for valgkomiteen til Telenor, Bjørn Erik Næss, i en epost til NRK.

DNB

– Det er et langt spørsmål som jeg for så vidt er glad for at dere adresserer. Vi har en grundig prosess rundt hele evalueringen av styresammensetning. Vi er opptatt av mangfold. Vi er opptatt av at vi skal ha en god fordeling mellom kjønnene, at vi skal ha en god geografisk fordeling, at det skal være forskjelligheter som gjør at man kan utfordre hverandre. Samtidig skal man jobbe godt sammen som et team med store viktige oppgaver som krever godt lagspill. Og så er det klart som vi erfart tidligere, i forhold til å få frem gode kandidater, både kvinner og menn, så må man ha fokus på det og sette det på agendaen, og utfordre de som hjelper oss med rekruttering. Og det er klart at det nok er et faktum at man ikke har satt agendaen høyt nok at man også skal ha med kompetanse med minoritetsbakgrunn, sier Camilla Grieg, leder for valgkomiteen til DNB.

Yara

– Det vi er opptatt av er at vi sikrer et styre som er opptatt av mangfold i konsernet, og så langt det er mulig jobber med mangfold i det styret vi til enhver tid har. Mangfold er jo et veldig vidt begrep, så jeg mener at vi har fått til et mangfold i vårt styre. Men det som er helt overstyrende, det er kunnskap, kompetanse og 40-prosentsregelen. Når vi rekrutter så jobber vi med mangfold med utgangspunkt i å skape mangfold i styret, sier leder for valgkomiteen til Yara, Otto Søberg.

Norsk Hydro

– Det vi ser etter er kompetanse, det er helt avgjørende for oss. Det er ikke så mange mennesker som skal sitte i et styre, og vi kan ikke bare se på andre parametre, det går ikke. Men jeg sier ikke at vi ikke vil velge det om det kommer opp den type personer i vårt søk. Hydro er et stort, internasjonalt selskap, og vi søker folk med internasjonal erfaring og bransjeerfaring. Mangfold er absolutt viktig, kjønn, alder, internasjonale personer og så videre, sier Terje R. Venold, leder for valgkomiteen til Norsk Hydro, til NRK.

Kongsberg Gruppen

– Vi er tilstede i 40 land og mangfold er en integrert del av vår virksomhet. Mangfold har høy prioritet fordi det gir konkurransekraft og større bredde i tankesett og i påvirkning av selskapets strategi og handling. Viktigheten av dette arbeidet reflekteres i vår HR-strategi, og er forankret i konsernledelsen og styre, og følges opp i Kompensasjonsutvalget. Vi jobber systematisk og målrettet med å rekruttere, utvikle og beholde personer med variasjon i alder, etnisitet og kjønn. Fokus på mangfold reflekteres i profilering, rekruttering og ledelsesutvikling, og følges opp med periodiske målinger og oppfølginger, skriver kommunikasjonssjef Ronny Lie i Kongsberg Gruppen i en e-post til NRK.

Entra

– Valgkomiteens oppgave er å søke å sette sammen et styre som kan ivareta sitt tilsynsansvar på en god måte og som samtidig best mulig kan bidra med henblikk på selskapets muligheter og utfordringer. I arbeidet med å sette sammen et velfungerende styre legger valgkomiteen vekt på forhold som relevant og forskjelligartet kompetanse, kjønn, arbeidslivserfaring, bakgrunn og så videre. Som følge av styrets rolle er det viktig at styremedlemmene har betydelig ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet samt faglig og/eller kommersiell erfaring som er relevant for selskapet. Valgkomiteen må i sitt arbeid med å innstille på kandidater til styret også balansere behovet for fornyelse opp mot behovet for kontinuitet, skriver leder for valgforsamlingen Ingebret Grude Hisdal i Entra.