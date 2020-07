Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

12. mars stengte Norge ned, og de mest inngripende tiltakene i fredstid ble innført. Det betød nærmest hermetisk stengte grenser, blant annet til våre svenske naboer.

Mens svensk handelsnæring lider i fraværet av norske harryhandlere, høstes det frukter på norsk side av grensa.

– Det har redda butikken fra å måtte stenges, sier Susanne Larsen, daglig leder på Joker Grue.

Det har gått flere måneder siden Norge stengte ned. Trafikken på grenseovergangene mellom Norge og Sverige er langt mindre enn før. Her fra den vanligvis travle grensa på Svinesund. Foto: Heiko Junge

«Den enes død, den annens brød»

NRK møter Larsen på den lille Jokerbutikken i Finnskogen, butikken som har opplevd en eventyrlig økonomisk vekst etter pandemiens inntog.

– Det er jo fordi svenskegrensa er stengt. Det er det største grunnlaget, selvfølgelig, sier hun.

For butikken ligger bare en drøy mil fra nærmeste grenseovergang og mulighet for harryhandel.

– Det har vært veldig oppgang. Spesielt fra mars, da eksploderte det jo. Jeg måtte bare bestille varer, for det var tomt de første ukene i diskene her, sier Larsen.

Det har vært travle måneder for Jokerbutikken etter at grensene stengte. Foto: Frode Meskau / NRK

Og det er særlig oppgang i salget av varer som mange vanligvis handler på andre siden av grensa.

– Vi tjener mye mer på alkohol og tobakk, som er varer som mange fort kjører til Sverige for å handle. De får jo ikke kjørt til Sverige for å kjøpe kjøtt eller kylling eller noen ting heller, så da tjener vi på det også.

Larsen ser på framtiden med optimisme.

– Jeg håper at nordmenn blir i Norge en stund til, eller at de har funnet ut at det ikke er så galt å handle i Norge likevel.

– Tøffe tider

Neste mulighet for en endring i hvilke land nordmenn kan besøke, uten karantene ved hjemkomst, er fredag. Klokka 12 presenterer norske myndigheter nye reiseråd.

Det avgjøres på bakgrunn av smittesituasjonen i de ulike landene. Og på grunn av situasjonen i Sverige, regner mange det som lite sannsynlig at reiserådene fra norsk side vil endres.

For handelsnæringen på svensk side av grensen er situasjonen prekær.

Senterleder Ståle Løvheim ved Nordby Shoppingcenter. Til info er bildet tatt før koronavirusets utbrudd.

– Det er tøffe tider for oss, sier Ståle Løvheim, senterleder ved Nordby Shoppingcenter.

Det vanligvis svært så populære kjøpesenteret like over grensen på Svinesund har virkelig fått føle konsekvensene av at handleglade nordmenn har uteblitt.

Løvheim estimerer at senteret har hatt en nedgang i omsetningen på rundt 95 prosent.

– I fjor hadde vi over 4,6 milliarder kroner i omsetning. Og juli er en måned hvor vi skulle ha nesten 600 millioner kroner i omsetning, og besøk av omtrent en million nordmenn, sier han.

Løvheim har forståelse for norske myndigheters prioriteringer, og at liv og helse kommer først. Men har likevel en appell til myndighetene.

– Isteden for å åpne for hele fylker, så kan man kanskje åpne for deler av fylker, for eksempel Nordabos Len, det kunne vært et veldig bra område for meg. Der har man ikke smitte, eller smitte som ville bli godkjent av Norge, og så kunne vi fått en langsom åpning av grensen, og jeg kunne kanskje fått noen kunder, eller i alle fall flere enn det jeg har i dag.

Men han har ikke troen på at grensene åpner med det første.

– Dessverre så tror jeg ikke det. Vi har i alle fall ikke fått noen signaler som tyder på det, sier Løvheim.

Sveriges regjering vil ha en gradvis gjenåpning av grensene, det sier Anna Hallberg, minister for utenrikshandel. T.h. sivilminister Lena Micko. Foto: Ali Lorestani / TT/NTB scanpix

Sverige: Vil gradvis åpne grensene

Ministeren for utenrikshandel i Sverige, Anna Hallberg, har forståelse for at næringen på svensk side av grensen lider.

– Vi har kommet med flere forslag til den norske regjeringen for hvordan vi stegvis kan åpne grensene igjen, sa hun til SVT torsdag.

Hun mener den svenske regjeringen har god dialog med alle nordiske land.

– Og vi jobber hardt med å finne fleksible løsninger, sa hun til TV-kanalen.

På spørsmål om hun tror norske myndigheter vil åpne grensene på fredag svarer hun følgende:

– Det er norske myndigheters avgjørelse. Men jeg tror vi ikke skal være for optimistiske på at det åpnes allerede da.