Ikea Norge avslutter samarbeidet med Geelmuyden Kiese

Det var Kampanje som først omtalte uttalelsene.

Hans Geelmuyden skal på Facebook ha kalt kommunikasjonsrådgiver Umar Ashraf for en «autoritær ekstremist», og videre skrevet at han måtte lære seg vestlige verdier og ikke misbruke dem.

Det førte til sterke reaksjoner, og flere av GKs kunder har tatt avstand fra uttalelsene. Blant annet skrev Dagens Næringsliv forrige uke at LO har valgt å avslutte sitt samarbeid med kommunikasjonsbyrået.

I dag ble det kjent at Ikea Norge gjør det samme.

22 års samarbeid

– Vi har hatt et mangeårig samarbeid med GK, og flere av de dyktige medarbeiderne der, i form av en rammeavtale. Den velger vi nå å avslutte, med tre måneders oppsigelsesperiode i henhold til kontrakten, sier kommunikasjonssjef Helene Løken i Ikea Norge til DN og fortsetter:

– For Ikea er det viktig at alle våre samarbeidspartnere og leverandører opptrer i tråd med Ikeas retningslinjer og verdier. Vi har tidligere blitt sitert på hva vi mener om Hans' uttalelser, som er en medvirkende årsak til at vi nå avslutter samarbeidet.

SAMARBEIDET SIDEN 1998: Dagens Næringsliv har vært i kontakt med Geelmuyden, som synes det er beklagelig at Ikea Norge avslutter samarbeidet. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Dagens Næringsliv har vært i kontakt med Geelmuyden, som synes det er beklagelig at Ikea Norge avslutter samarbeidet.

– Vi har samarbeidet med Ikea siden 1998 og oppnådd gode resultater sammen, sier han uten å gi noen ytterligere kommentar.

Ønsker en beklagelse

Ifølge VG reagerer Ashraf på at Geelmuyden ikke har sendt en beklagelse direkte i hans retning.

– Vi er nødt til å tenke over hvordan vi skal snakke med hverandre, og adressere rasistiske utsagn. Jeg er hardhudet nok til å tåle dette, men jeg vet ikke om Hans Geelmuyden forstår hvilken symboleffekt det har når han ikke klarer å rette en unnskyldning direkte til meg, sier han.

Geelmuyden sier at han gjentatte ganger har invitert Ashraf på en kopp kaffe, blant annet i et kommentarfelt.

– Jeg har invitert ham til en samtale over en kopp kaffe. Jeg har tatt min del av ansvaret. Jeg håper han ombestemmer seg og takker ja.