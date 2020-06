Idrettsforbundet: – Har ikke prioritert arbeid mot rasisme

Daniel Getaneh Hatland har vært aktivt fotballspiller i mange år, og har opplevd både som barn og voksen å bli diskriminert på bakgrunn av sin hudfarge.

Hatland er født i Etiopia og kom til bygda Ostereidet, noen mil utenfor Bergen, som barn.

Da han som 9-åring begynte å spille fotball, følte han lenge at han ikke hørte hjemme, og at han var annerledes.

– Jeg er født i Etiopia, jeg har en annen farge. Jeg opplevde mange rasistiske ting, masse uvitenhet. Det var mye stygt som gjorde at jeg følte at jeg ikke hørte hjemme. Det var veldig tydelig at jeg ikke var norsk, at jeg var annerledes enn alle andre, forteller han nå.

Daniel Getaneh Hatland har spilt en rekke kamper for bl.a. Tertnes. Foto: Odd Løvset

– Det er klart at det gjør noe med deg når du er så ung. Når du er voksen er det litt enklere å takle, sier Hatland.

Også som voksen har han opplevd å få rasistiske kommentarer på fotballbanen.

– Jeg ble kastet sjokolademelk etter, kalt rasistiske kommentarer, og noen laget apelyder da jeg spilte cupkamp mot Brann, sier Hatland.

– Nå er tiden inne for å innse at det finnes rasisme i Norge også.

Idrettsforbundet: – Har prioritert andre temaer

Seniorrådgiver Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund (NIF), erkjenner at idretten ikke har prioritert kampen mot rasisme.

– Det er faktisk slik at norsk idrett generelt ikke har opplevd rasisme som et stort problem, sier Øvregård.

– En har ikke prioritert arbeid mot rasisme, en har prioritert andre temaer – homohets, seksuell trakassering og overgrep. Og man har ikke gode rutiner spesifikt på håndtering av rasisme, sier Øvregård.

– Hvordan vet dere at det ikke er noe stort problem?

– Etter det vi vet nå, må vi gå ut fra at dette er et mye større problem enn det vi ser det som gjennom saker og henvendelser. Det er i utgangspunktet ikke Idrettsforbundet som håndterer disse sakene. Fotballforbundet har for eksempel regelverk – i slike saker som Daniel beskriver, så skal kampen stoppes.

– Skjer det, da?

– Jeg vet ikke i hvilken grad det har skjedd eller ikke. Men for å si det sånn, det er åpenbart at det er flere som opplever dette enn de som tar kontakt via de ordinære kanalene, sier Øvregård.

– Det forteller oss at man har for lite tillit til at det blir fulgt opp, og det forteller oss at vi har vært for lite tydelige på at dette er en problemstilling som man må ta opp.

Fotballspiller Daniel Getaneh Hatland ønsker ikke at noen andre skal oppleve det samme som han opplevde som ung fotballspiller. Fredag møtte han Håvard B. Øvregård i Norges idrettsforbund og krevde tiltak. Foto: NRK

Provosert

– At NIF mener rasisme ikke er et stort problem i idretten, provoserer meg ganske kraftig, sier Hatland.

Mellom en til tre personer står fram og melder inn tilfeller av rasisme til NIF hvert år.

Tidligere denne uken fortalte Hatland historien sin på God Morgen Norge på TV 2. Siden da har det rast inn meldinger fra folk som har opplevd det samme.

– På 48 timer har jeg fått over 30 meldinger. Det er tydelig at problemet er mye større en man tror, sier Hatland.

I meldingene skriver flere at de takker han for at han setter søkelyset på dette, og at han tar en for laget. For det koster noe å stå fram, spesielt når det ikke finnes gode varslingsrutiner.

– Jeg meldte ikke ifra første gangen noen lagde apelyder til meg, fordi jeg ikke ville ødelegge for laget mitt og stoppe kampen, sier Hatland.

Den andre gangen han opplevde rasisme på banen, meldte han ifra uten at det skjedde noe.

Lover tiltak

Øvergård ser at det er åpenbart at det er flere som opplever rasisme i idretten, enn de som har rapportert det.

– Det forteller oss at en har for lite tillit til at saken blir fulgt opp, at vi har vært utydelig og at dette er et problem vi må ta opp. Det vil komme tiltak mot rasisme, sier Øvregård.

Akkurat hvilke tiltak som skal iverksettes er ikke klart, men Øvregård understreker at de kommer.

– Vi har ikke forstått hvor stort og omfattende rasisme og diskriminering er, både i Norge og i idretten, sier Øvregård.